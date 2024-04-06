Оккупанты нанесли повторный удар тогда, когда работники ГСЧС уже работали на месте попадания. Эта террористическая атака унесла жизни Владислава Логинова, Сергея Байдалинова и Владимира Матюшенко.
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В Харькове попрощались с тремя убитыми Россией спасателями
Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли при исполнении служебных обязанностей. Их цинично убила Россия, нарушая все существующие конвенции и доктрины. Каждый из них имел за плечами немалый опыт работы. У каждого были дети, жены, родители,
– написали в ГСЧС.
Как в Харькове прощались со спасателями: смотрите видео
В ведомстве решили, что проведут коллег в последний путь под звуки пожарных сирен. На похоронах были близкие и родные погибших, а также товарищи и побратимы.
Харьков прощается с погибшими спасателями / Фото ГСЧС
"Мы будем помнить погибших коллег как верных друзей и настоящих профессионалов. Искренние соболезнования семьям погибших. Герои не умирают!" – сказано в сообщении ГСЧС.
Что известно об атаке по Харькову 4 апреля
- Ночью враг атаковал "Шахедами" Новобаварский район. Россияне повредили многоквартирный жилой дом. Когда спасатели выехали на вызов, оккупанты нанесли повторный удар.
- Позже министр МВД Клименко выложил видео, которое невозможно смотреть без слез. В ролике Владимир, сын Владислава Логинова, плачет по погибшему отцу. Они оба работали спасателями буквально за несколько домов друг от друга.
- Тогда, 4 апреля, уже зная о гибели коллег, другие работники ГСЧС все равно заходили в поврежденную трехэтажку, несмотря на опасность. Там они вытащили из-под завалов мужчину. ГСЧС – настоящие герои!