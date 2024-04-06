Оккупанты нанесли повторный удар тогда, когда работники ГСЧС уже работали на месте попадания. Эта террористическая атака унесла жизни Владислава Логинова, Сергея Байдалинова и Владимира Матюшенко.

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В Харькове попрощались с тремя убитыми Россией спасателями

Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли при исполнении служебных обязанностей. Их цинично убила Россия, нарушая все существующие конвенции и доктрины. Каждый из них имел за плечами немалый опыт работы. У каждого были дети, жены, родители,

– написали в ГСЧС.

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В ведомстве решили, что проведут коллег в последний путь под звуки пожарных сирен. На похоронах были близкие и родные погибших, а также товарищи и побратимы.

Харьков прощается с погибшими спасателями / Фото ГСЧС

"Мы будем помнить погибших коллег как верных друзей и настоящих профессионалов. Искренние соболезнования семьям погибших. Герои не умирают!" – сказано в сообщении ГСЧС.

Когда смотришь на эти кадры, охватывает ярость. Россия забрала жизни людей, которые учились спасать других, которые умели укрощать огонь и воду. К большому сожалению, то, что спасатели ежедневно рискуют жизнью, это не просто красивые слова. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семьям погибших!

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