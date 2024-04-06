Окупанти завдали повторного удару тоді, коли працівники ДСНС уже були на місці влучання. Ця терористична атака забрала життя Владислава Логінова, Сергія Байдалінова та Володимира Матюшенка.
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У Харкові попрощалися з трьома вбитими Росією рятувальниками
Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов'язків. Їх цинічно вбила Росія, порушуючи усі чинні конвенції і доктрини. Кожен з них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки,
– написали в ДСНС.
Як у Харкові прощалися з рятувальниками: дивіться відео
У відомстві вирішили, що проведуть колег в останню путь під звуки пожежних сирен. На похороні були близькі та рідні загиблих, а також товариші та побратими.
Харків прощається із загиблими рятувальниками / Фото ДСНС
"Ми пам'ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають!" – сказано в повідомленні ДСНС.
Що відомо про атаку по Харкову 4 квітня
- Уночі ворог атакував "Шахедами" Новобаварський район. Росіяни пошкодили багатоквартирний житловий будинок. Коли рятувальники виїхали на виклик, то окупанти завдали повторного удару.
- Пізніше міністр МВС Клименко виклав відео, яке неможливо дивитися без сліз. У ролику Володимир, син Владислава Логінова, плаче за загиблим батьком. Вони обидва працювали рятувальниками, буквально за кілька будинків одне від одного.
- Тоді, 4 квітня, вже знаючи про загибель колег, інші працівники ДСНС все одно заходили у пошкоджену триповерхівку, попри небезпеку. Там вони витягли з-під завалів чоловіка. ДСНС – справжні герої!