Окупанти завдали повторного удару тоді, коли працівники ДСНС уже були на місці влучання. Ця терористична атака забрала життя Владислава Логінова, Сергія Байдалінова та Володимира Матюшенка.

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У Харкові попрощалися з трьома вбитими Росією рятувальниками

Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов'язків. Їх цинічно вбила Росія, порушуючи усі чинні конвенції і доктрини. Кожен з них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки,

– написали в ДСНС.

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У відомстві вирішили, що проведуть колег в останню путь під звуки пожежних сирен. На похороні були близькі та рідні загиблих, а також товариші та побратими.

Харків прощається із загиблими рятувальниками / Фото ДСНС

"Ми пам'ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають!" – сказано в повідомленні ДСНС.

Коли дивишся на ці кадри, охоплює лють. Росія забрала життя тих людей, які вчилися рятувати інших, які вміли приборкувати вогонь і воду. На превеликий жаль, те, що рятувальники щодня ризикують життям, – це не просто красиві слова. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родинам загиблих!

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