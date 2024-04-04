Удар, унаслідок якого загинули співробітники ДСНС, був третім по одному й тому самому кварталу, інформує 24 Канал. Спочатку Росія вдарила по приватному сектору – там пошкоджено кілька будівель. Зазначимо, що повітряну тривогу у Харкові оголосили після опівночі.
До теми Влучання в будинки й загибель рятувальників: головне про російську атаку Харкова вночі 4 квітня
"Ми згодом вийшли, а тут все горить", – розповіла мешканка пошкодженого обстрілом будинку Раїса.
Другий удар був по триповерховому будинку, спалахнула пожежа. Її приїхали гасити рятувальники. Згодом окупанти вдарили втретє – поміж машинами ДСНС.
Рятувальники намагалися зробити усе можливе, аби працювати між сигналами повітряної тривоги та повідомленнями про ворожі дрони-камікадзе. Співробітники ДСНС врятували з-під плит багатоквартирного будинку чоловіка.
Рятувальники, попри повторні обстріли, попри загибель колег, змогли врятувати чоловіка. Його винесли, вилучили з-під плит третього поверху,
– розповів речник управління ДСНС в Харківській області Євген Василенко.
Постраждалого передали медикам. Він був при тямі, проте у нього були затиснуті плитою перекриття кінцівки.
"Загроза руйнування звичайно була, тому що плити обпиралися на диван та перегородку, яка вже частково була зруйнована. Ми не могли проводити роботи з деблокування людини під час повітряної тривоги, тому що була загроза повторного обстрілу", – розповів начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків НС Сергій Рашевський.
Який стан постраждалих
Загалом ворог вдарив по трьох районах Харкова. Нині в лікарні у важкому стані перебуває троє харків'ян. Ще п'ятеро – у середньому. Загалом унаслідок атаки постраждало 12 людей.
Серед поранених – поліцейська, рятувальник, медсестра та слюсар газової служби. Унаслідок атаки загинула жінка, яка потрапила під обстріл в іншому районі міста. Там пошкоджена 14-поверхівка.
Вдячність рятувальникам
Люди, які постраждали унаслідок атаки або втратили житло, дякували рятувальникам за те, що вони ризикують собою та приїжджають на виклики.
Приїхали пожежники. Загиблі – троє рятувальників. Я дуже їм вдячна за те, що вони приїхали. Вони дуже відважні, що приїхали до нас. Герої. Я співчуваю родинам,
– сказала мешканка пошкодженого обстрілом будинку Олександра.
Удар вдень
Також окупанти вдарили по околицях Харкова вдень 4 квітня – близько першої години дня. Ворог атакував співробітників аграрного підприємства, які працювали у полі. Загинув 36-річний чоловік – тракторист. Ще двоє людей поранені. Вони ушпиталені зі скалковими пораненнями. Попередньо, окупанти застосували ракету "Іскандер-М".
Нічний удар по Харкову
- Росія випустила по Харківщині дві групи ударних БпЛА. Одну – з Миколаївщини, другу – з території країни-агресорки. Останню групу, як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, було важко збити. Загалом із 20 "Шахедів" збили 11.
- У ДСНС назвали імена рятувальників, які загинули унаслідок повторної атаки ворога. Це 32-річний Сергій Байдалінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 52-річний Владислав Логінов. Тим часом у МВС показали кадри, на якому вогнеборець плаче на місці, де окупанти вбили його батька-рятувальника, який приїхав на виклик.
- На масований удар по Харкову відреагував президент України. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам та близьким загиблих. Глава держави закликав союзників допомогти зі зміцненням ППО України.