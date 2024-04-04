Удар, унаслідок якого загинули співробітники ДСНС, був третім по одному й тому самому кварталу, інформує 24 Канал. Спочатку Росія вдарила по приватному сектору – там пошкоджено кілька будівель. Зазначимо, що повітряну тривогу у Харкові оголосили після опівночі.

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"Ми згодом вийшли, а тут все горить", – розповіла мешканка пошкодженого обстрілом будинку Раїса.

Другий удар був по триповерховому будинку, спалахнула пожежа. Її приїхали гасити рятувальники. Згодом окупанти вдарили втретє – поміж машинами ДСНС.

Рятувальники намагалися зробити усе можливе, аби працювати між сигналами повітряної тривоги та повідомленнями про ворожі дрони-камікадзе. Співробітники ДСНС врятували з-під плит багатоквартирного будинку чоловіка.

Рятувальники, попри повторні обстріли, попри загибель колег, змогли врятувати чоловіка. Його винесли, вилучили з-під плит третього поверху,

– розповів речник управління ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Постраждалого передали медикам. Він був при тямі, проте у нього були затиснуті плитою перекриття кінцівки.

"Загроза руйнування звичайно була, тому що плити обпиралися на диван та перегородку, яка вже частково була зруйнована. Ми не могли проводити роботи з деблокування людини під час повітряної тривоги, тому що була загроза повторного обстрілу", – розповів начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків НС Сергій Рашевський.

Який стан постраждалих

Загалом ворог вдарив по трьох районах Харкова. Нині в лікарні у важкому стані перебуває троє харків'ян. Ще п'ятеро – у середньому. Загалом унаслідок атаки постраждало 12 людей.

Серед поранених – поліцейська, рятувальник, медсестра та слюсар газової служби. Унаслідок атаки загинула жінка, яка потрапила під обстріл в іншому районі міста. Там пошкоджена 14-поверхівка.

Вдячність рятувальникам

Люди, які постраждали унаслідок атаки або втратили житло, дякували рятувальникам за те, що вони ризикують собою та приїжджають на виклики.

Приїхали пожежники. Загиблі – троє рятувальників. Я дуже їм вдячна за те, що вони приїхали. Вони дуже відважні, що приїхали до нас. Герої. Я співчуваю родинам,

– сказала мешканка пошкодженого обстрілом будинку Олександра.

Удар вдень

Також окупанти вдарили по околицях Харкова вдень 4 квітня – близько першої години дня. Ворог атакував співробітників аграрного підприємства, які працювали у полі. Загинув 36-річний чоловік – тракторист. Ще двоє людей поранені. Вони ушпиталені зі скалковими пораненнями. Попередньо, окупанти застосували ракету "Іскандер-М".

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