Удар, в результате которого погибли сотрудники ГСЧС, был третьим по одному и тому же кварталу, информирует 24 Канал. Сначала Россия ударила по частному сектору – там повреждено несколько зданий. Отметим, что воздушную тревогу в Харькове объявили после полуночи.
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"Мы впоследствии вышли, а тут все горит", – рассказала жительница поврежденного обстрелом дома Раиса.
Второй удар был по трехэтажному дому, вспыхнул пожар. Его приехали тушить спасатели. Впоследствии оккупанты ударили в третий раз – между машинами ГСЧС.
Спасатели пытались сделать все возможное, чтобы работать между сигналами воздушной тревоги и сообщениями о вражеских дронах-камикадзе. Сотрудники ГСЧС спасли из-под плит многоквартирного дома мужчину.
Спасатели, несмотря на повторные обстрелы, несмотря на гибель коллег, смогли спасти мужчину. Его вынесли, изъяли из-под плит третьего этажа,
– рассказал спикер управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Пострадавшего передали медикам. Он был в сознании, однако у него были зажаты плитой перекрытия конечности.
"Угроза разрушения конечно была, потому что плиты опирались на диван и перегородку, которая уже частично была разрушена. Мы не могли проводить работы по деблокированию человека во время воздушной тревоги, потому что была угроза повторного обстрела", – рассказал начальник аварийно-спасательной части по ликвидации последствий ЧС Сергей Рашевский.
Какое состояние пострадавших
В общем враг ударил по трем районам Харькова. Сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится трое харьковчан. Еще пятеро – в среднем состоянии. Всего в результате атаки пострадали 12 человек.
Среди раненых – полицейская, спасатель, медсестра и слесарь газовой службы. В результате атаки погибла женщина, которая попала под обстрел в другом районе города. Там повреждена 14-этажка.
Благодарность спасателям
Люди, которые пострадали в результате атаки или потеряли жилье, благодарили спасателей за то, что они рискуют собой и приезжают на вызовы.
Приехали пожарные. Погибшие – трое спасателей. Я очень им благодарна за то, что они приехали. Они очень отважные, что приехали к нам. Герои. Я сочувствую семьям,
– сказала жительница поврежденного обстрелом дома Александра.
Удар днем
Также оккупанты ударили по окрестностям Харькова днем 4 апреля – около часа дня. Враг атаковал сотрудников аграрного предприятия, которые работали в поле. Погиб 36-летний мужчина – тракторист. Еще два человека ранены. Они госпитализированы с осколочными ранениями. Предварительно, оккупанты применили ракету "Искандер-М".
Ночной удар по Харькову
- Россия выпустила по Харьковской области две группы ударных БПЛА. Одну – с Николаевщины, вторую – с территории страны-агрессора. Последнюю группу, как отметили в Воздушных силах ВСУ, было трудно сбить. Всего из 20 "Шахедов" сбили 11.
- В ГСЧС назвали имена спасателей, погибших в результате повторной атаки врага. Это 32-летний Сергей Байдалинов, 41-летний Владимир Матюшенко и 52-летний Владислав Логинов. Между тем в МВД показали кадры, на котором огнеборец плачет на месте, где оккупанты убили его отца-спасателя, который приехал на вызов.
- На массированный удар по Харькову отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших. Глава государства призвал союзников помочь с укреплением ПВО Украины.