В МВД показали тяжелые кадры, на которых сын погибшего спасателя плачет на месте удара, где оккупанты несколько минут назад убили его отца.

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Невосполнимая потеря

Коллеги пытаются успокоить молодого пожарного, который оплакивает родственника.

Известно, что Владислав Логинов всю свою жизнь посвятил работе пожарным. Его сын, Владимир, решил следовать отцовскому примеру и впоследствии стал начальником караула в соседней пожарной части.

Владислав и Владимир работали рядом, буквально в нескольких домах друг от друга. Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что скорее всего прилетело туда, где был отец,

– говорится в сообщении МВД.

Безудержный плач молодого пожарного, который потерял отца: видео МВД

Ранее в ГСЧС назвали имена трех работников ведомства, которые погибли сегодня ночью во время ликвидации последствий попадания "Шахедов" в одном из районов Харькова. Ими, кроме 52-летнего Владислава Логинова, оказались также 32-летний Сергей Байдалинов и 41-летний Владимир Матюшенко. "Бесстрашные, решительные, преданные своей миссии герои без оружия", – так написал о погибших мэр города Игорь Терехов.

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