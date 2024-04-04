У МВС показали важкі кадри, на яких син загиблого рятувальника плаче на місці удару, де окупанти декілька хвилин тому вбили його батька.

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Непоправна втрата

Колеги намагаються заспокоїти молодого вогнеборця, який оплакує родича.

Відомо, що Владислав Логінов усе своє життя присвятив роботі пожежником. Його син, Володимир, вирішив слідувати за батьковим прикладом і згодом став начальником караулу у сусідній пожежній частині.

Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько,

– йдеться у повідомленні МВС.

Нестримний плач молодого пожежника, який втратив батька: відео МВС

Раніше у ДСНС назвали імена трьох працівників відомства, які загинули сьогодні вночі під час ліквідації наслідків влучання "Шахедів" в одному з районів Харкова. Ними, окрім 52-річного Владислава Логінова, виявилися також 32-річний Сергій Байдалінов та 41-річний Володимир Матюшенко. "Безстрашні, рішучі, віданні своїй місії герої без зброї", – так написав про загиблих мер міста Ігор Терехов.

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