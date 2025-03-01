О трагической потере сообщает "Свои. Кривой Рог", пишет 24 Канал. 39-летний Сергей Трофимов погиб на Покровском направлении, а 36-летний Максим Астапов – в Курской области.

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Сергей Трофимов и Максим Астапов погибли на войне

Сергей Трофимов был ведущим инженером-электроником управления информационных технологий и телекоммуникационных систем на Южном ГОКе.

Этой работе мужчина посвятил около 16 лет жизни. Известно, что в сентябре 2023 года Сергея призвали на службу – после учений он стал аэроразведчиком, впоследствии – оператором БПЛА.

Воин защищал Донецкую область, а также Запорожское направление.

Родные потеряли связь с защитником 16 февраля 2025 года. Вскоре они узнали, что он погиб на Покровском направлении.

Герою навсегда осталось 39 лет. Без отца осталось двое сыновей, 10-летний Тимофей и 6-летний Кирилл, без любимого мужа – жена Марина.

Похоронили защитника в секторе Почетных захоронений Центрального кладбища Кривого Рога.

"В коллективе ценили его профессиональные и человеческие качества: он всегда был скромным, спокойным, но вместе с тем имел много друзей", – цитирует издание "Свои. Кривой Рог" коллег Сергея.



Сергей Трофимов погиб на войне / Фото "Свои. Кривой Рог"

Максим Астапов ранее был помощником машиниста экскаватора в карьере. На комбинате работал более 17 лет.

В октябре 2024 года стал в ряды ВСУ. Проходил обучение за рубежом, нес службу на Курском направлении, где героически погиб, выполняя боевую задачу.

Защитнику навеки осталось 36 лет. Воина дома ждали родители.



Максим Астапов погиб на войне / Фото "Свои. Кривой Рог"

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Светлая память!