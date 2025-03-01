Про трагічну втрату повідомляє "Свої. Кривий Ріг", пише 24 Канал. 39-річний Сергій Трофімов загинув на Покровському напрямку, а 36-річний Максим Астапов – в Курській області.

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Сергій Трофімов та Максим Астапов загинули на війні

Сергій Трофімов був провідним інженером-електроніком управління інформаційних технологій та телекомунікаційних систем на Південному ГЗК.

Цій роботі чоловік присвятив близько 16 років життя. Відомо, що у вересні 2023 року Сергія призвали на службу – після навчань він став аеророзвідником, згодом – оператором БПЛА.

Воїн захищав Донеччину, а також Запорізький напрямок.

Рідні втратили звʼязок із захисником 16 лютого 2025 року. Невдовзі вони дізналися, що він загинув на Покровському напрямку.

Герою назавжди залишилося 39 років. Без батька лишилось двоє синів, 10-річний Тимофій та 6-річний Кирило, без коханого чоловіка – дружина Марина.

Поховали захисника в секторі Почесних поховань Центрального кладовища Кривого Рогу.

"У колективі цінували його професійні й людські якості: він завжди був скромним, спокійним, але разом з тим мав багато друзів", – цитує видання "Свої. Кривий Ріг" колег Сергія.



Сергій Трофімов загинув на війні / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Максим Астапов раніше був помічником машиніста екскаватора в кар’єрі. На комбінаті працював понад 17 років.

В жовтні 2024 року став до лав ЗСУ. Проходив навчання за кордоном, ніс службу на Курському напрямку, де героїчно загинув, виконуючи бойове завдання.

Захиснику навіки лишилося 36 років. На воїна вдома чекали батьки.



Максим Астапов загинув на війні / Фото "Свої. Кривий Ріг"

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