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      Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН: что о нем известно

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      Сергей Кислица – постоянный представитель Украины в ООН / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины в ООН Сергея Кислицу. Что известно о новом представителе Украины в Организации Объединенных Наций – читайте в нашем материале.

      Биография

      • 1992 год – стажер отдела Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и европейского регионального сотрудничества МИД Украины.
      • С 1993 года – атташе, третий секретарь отдела ОБСЕ и европейского регионального сотрудничества МИД Украины.
      • Помощник заместителя Министра, первого заместителя Министра иностранных дел Украины.
      • И. о. начальника отдела Совета Европы МИД Украины.
      • Второй, первый секретарь (политические вопросы), помощник Посла Посольства Украины в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге и Миссии Украины при НАТО; контактное лицо Украины в отношениях с Западноевропейским союзом (Брюссель).
      • Директор секретариата Министра иностранных дел Украины.
      • Старший советник Министра иностранных дел Украины Группы советников и послов по особым поручениям МИД Украины.
      • С 2001 по 2003 годы был советником по политическим вопросам Посольства Украины в США.
      • До 2005 года – советник-посланник (политические вопросы) Посольства Украины в США.
      • В 2006 году стал заместителем Директора Второго территориального департамента (страны Америки и Западной Европы) МИД Украины.
      • С 2006 по 2014 годы – директор Департамента международных организаций (до ноября 2011 – Департамента ООН и других международных организаций) МИД Украины.

      Читайте также: Зеленский назначил Кислицу на замену Ельченко на посту посла Украины в ООН

      • Член делегации Украины на 62-74 сессиях Генеральной ассамблеи ООН.
      • С 2006 и в течение пяти лет был членом Руководящего комитета Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин (2011 – член Бюро Руководящего комитета).
      • С 2012 года – заместитель главы Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин.
      • 2014-2016 – Глава Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин.
      • С 13 января 2015 – Представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.
      • Заместитель Главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
      • Сопредседатель рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии в сфере прав человека.
      • Член Межведомственного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговли людьми.
      • Член украинской части Совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня.

      Политическая деятельность

      Женевская встреча Украина – ЕС – США – Россия

      Сергей Кислица, будучи заместителем министра иностранных дел, участвовал в женевской встрече 17 апреля 2014 года. Делегацию возглавлял и. о. министра иностранных дел Андрей Дещица. Тогда Европейский Союз, США и Россия обязуются поддержать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в реализации мер, направленных на деэскалацию ситуации.

      Сергій Кислиця женевська зустріч 2014 рік
      Сергей Кислица на Женевской встрече в 2014 году / Фото: picssr.com

      ЮНЕСКО

      Сергей Кислица, как заместитель министра иностранных дел и глава Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, занимается вопросами мониторинга ситуации в Крыму международными организациями, в частности ЮНЕСКО.

      С момента оккупации полуострова Россией по инициативе Украины Исполнительный Совет ЮНЕСКО принял (по состоянию на октябрь 2019 год) 10 решений "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". В 2017 году между Украиной и ЮНЕСКО было заключено соглашение о введении прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.

      Процедура прямого мониторинга осуществлялась в два этапа: визиты экспертов ЮНЕСКО на континентальную часть Украины с целью сбора информации о ситуации в оккупированной АРК и городе Севастополь в сферах компетенции Организации. До сих пор состоялось уже два таких визита – по вопросам науки и функционирования СМИ.

      Личная жизнь

      Политик владеет, кроме русского и украинского, английским, испанским и французским языками.

      Сергей Кислица разведен. Его бывшую женщину зовут Оксана. У представителя Украины в ООН есть один ребенок – сын Ян.

      В марте прошлого года, пока Кислица был в командировке, его квартиру ограбили. Преступники вынесли дорогие часы, компьютер и телефон.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Новости политики МИД Украины ООН Сергей Кислица
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