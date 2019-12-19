Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины в ООН Сергея Кислицу. Что известно о новом представителе Украины в Организации Объединенных Наций – читайте в нашем материале.

Биография

1992 год – стажер отдела Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и европейского регионального сотрудничества МИД Украины.

С 1993 года – атташе, третий секретарь отдела ОБСЕ и европейского регионального сотрудничества МИД Украины.

Помощник заместителя Министра, первого заместителя Министра иностранных дел Украины.

И. о. начальника отдела Совета Европы МИД Украины.

Второй, первый секретарь (политические вопросы), помощник Посла Посольства Украины в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге и Миссии Украины при НАТО; контактное лицо Украины в отношениях с Западноевропейским союзом (Брюссель).

Директор секретариата Министра иностранных дел Украины.

Старший советник Министра иностранных дел Украины Группы советников и послов по особым поручениям МИД Украины.

С 2001 по 2003 годы был советником по политическим вопросам Посольства Украины в США.

До 2005 года – советник-посланник (политические вопросы) Посольства Украины в США.

В 2006 году стал заместителем Директора Второго территориального департамента (страны Америки и Западной Европы) МИД Украины.

С 2006 по 2014 годы – директор Департамента международных организаций (до ноября 2011 – Департамента ООН и других международных организаций) МИД Украины.

Читайте также: Зеленский назначил Кислицу на замену Ельченко на посту посла Украины в ООН

Член делегации Украины на 62-74 сессиях Генеральной ассамблеи ООН.

С 2006 и в течение пяти лет был членом Руководящего комитета Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин (2011 – член Бюро Руководящего комитета).

С 2012 года – заместитель главы Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин.

2014-2016 – Глава Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин.

С 13 января 2015 – Представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

Заместитель Главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Сопредседатель рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии в сфере прав человека.

Член Межведомственного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговли людьми.

Член украинской части Совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня.

Политическая деятельность

Женевская встреча Украина – ЕС – США – Россия

Сергей Кислица, будучи заместителем министра иностранных дел, участвовал в женевской встрече 17 апреля 2014 года. Делегацию возглавлял и. о. министра иностранных дел Андрей Дещица. Тогда Европейский Союз, США и Россия обязуются поддержать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в реализации мер, направленных на деэскалацию ситуации.



Сергей Кислица на Женевской встрече в 2014 году / Фото: picssr.com

ЮНЕСКО

Сергей Кислица, как заместитель министра иностранных дел и глава Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, занимается вопросами мониторинга ситуации в Крыму международными организациями, в частности ЮНЕСКО.

С момента оккупации полуострова Россией по инициативе Украины Исполнительный Совет ЮНЕСКО принял (по состоянию на октябрь 2019 год) 10 решений "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". В 2017 году между Украиной и ЮНЕСКО было заключено соглашение о введении прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.

Процедура прямого мониторинга осуществлялась в два этапа: визиты экспертов ЮНЕСКО на континентальную часть Украины с целью сбора информации о ситуации в оккупированной АРК и городе Севастополь в сферах компетенции Организации. До сих пор состоялось уже два таких визита – по вопросам науки и функционирования СМИ.

Личная жизнь

Политик владеет, кроме русского и украинского, английским, испанским и французским языками.

Сергей Кислица разведен. Его бывшую женщину зовут Оксана. У представителя Украины в ООН есть один ребенок – сын Ян.

В марте прошлого года, пока Кислица был в командировке, его квартиру ограбили. Преступники вынесли дорогие часы, компьютер и телефон.