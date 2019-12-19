Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины в ООН Сергея Кислицу. Что известно о новом представителе Украины в Организации Объединенных Наций – читайте в нашем материале.
Биография
- 1992 год – стажер отдела Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и европейского регионального сотрудничества МИД Украины.
- С 1993 года – атташе, третий секретарь отдела ОБСЕ и европейского регионального сотрудничества МИД Украины.
- Помощник заместителя Министра, первого заместителя Министра иностранных дел Украины.
- И. о. начальника отдела Совета Европы МИД Украины.
- Второй, первый секретарь (политические вопросы), помощник Посла Посольства Украины в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге и Миссии Украины при НАТО; контактное лицо Украины в отношениях с Западноевропейским союзом (Брюссель).
- Директор секретариата Министра иностранных дел Украины.
- Старший советник Министра иностранных дел Украины Группы советников и послов по особым поручениям МИД Украины.
- С 2001 по 2003 годы был советником по политическим вопросам Посольства Украины в США.
- До 2005 года – советник-посланник (политические вопросы) Посольства Украины в США.
- В 2006 году стал заместителем Директора Второго территориального департамента (страны Америки и Западной Европы) МИД Украины.
- С 2006 по 2014 годы – директор Департамента международных организаций (до ноября 2011 – Департамента ООН и других международных организаций) МИД Украины.
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- Член делегации Украины на 62-74 сессиях Генеральной ассамблеи ООН.
- С 2006 и в течение пяти лет был членом Руководящего комитета Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин (2011 – член Бюро Руководящего комитета).
- С 2012 года – заместитель главы Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин.
- 2014-2016 – Глава Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин.
- С 13 января 2015 – Представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.
- Заместитель Главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
- Сопредседатель рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии в сфере прав человека.
- Член Межведомственного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговли людьми.
- Член украинской части Совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня.
Политическая деятельность
Женевская встреча Украина – ЕС – США – Россия
Сергей Кислица, будучи заместителем министра иностранных дел, участвовал в женевской встрече 17 апреля 2014 года. Делегацию возглавлял и. о. министра иностранных дел Андрей Дещица. Тогда Европейский Союз, США и Россия обязуются поддержать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в реализации мер, направленных на деэскалацию ситуации.
Сергей Кислица на Женевской встрече в 2014 году / Фото: picssr.com
ЮНЕСКО
Сергей Кислица, как заместитель министра иностранных дел и глава Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, занимается вопросами мониторинга ситуации в Крыму международными организациями, в частности ЮНЕСКО.
С момента оккупации полуострова Россией по инициативе Украины Исполнительный Совет ЮНЕСКО принял (по состоянию на октябрь 2019 год) 10 решений "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". В 2017 году между Украиной и ЮНЕСКО было заключено соглашение о введении прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.
Процедура прямого мониторинга осуществлялась в два этапа: визиты экспертов ЮНЕСКО на континентальную часть Украины с целью сбора информации о ситуации в оккупированной АРК и городе Севастополь в сферах компетенции Организации. До сих пор состоялось уже два таких визита – по вопросам науки и функционирования СМИ.
Личная жизнь
Политик владеет, кроме русского и украинского, английским, испанским и французским языками.
Сергей Кислица разведен. Его бывшую женщину зовут Оксана. У представителя Украины в ООН есть один ребенок – сын Ян.
В марте прошлого года, пока Кислица был в командировке, его квартиру ограбили. Преступники вынесли дорогие часы, компьютер и телефон.