Сергій Кислиця – постійний представник України в ООН: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив постійним представником України в ООН Сергія Кислицю. Що відомо про нового представника України в Організації Об'єднаних Націй – читайте у нашому матеріалі.

Біографія

1992 рік – стажер відділу Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) та європейського регіонального співробітництва МЗС України.

З 1993 році – аташе, третій секретар відділу НБСЄ та європейського регіонального співробітництва МЗС України.

Помічник заступника Міністра, першого заступника Міністра закордонних справ України.

Т.в.о. начальника відділу Ради Європи МЗС України.

Другий, перший секретар (політичні питання), помічник Посла Посольства України в Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі та Місії України при НАТО; контактна особа України у відносинах із Західноєвропейським союзом (Брюссель).

Директор секретаріату Міністра закордонних справ України.

Старший радник Міністра закордонних справ України Групи радників та послів з особливих доручень МЗС України.

З 2001 по 2003 роки був радником із політичних питань Посольства України в США.

До 2005 року – радник-посланник (політичні питання) Посольства України в США.

У 2006 році став заступником Директора Другого територіального департаменту (країни Америки та Західної Європи) МЗС України.

З 2006 по 2014 роки – директор Департаменту міжнародних організацій (до листопада 2011 – Департаменту ООН та інших міжнародних організацій) МЗС України.

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Член делегації України на 62-74 сесіях Генеральної асамблеї ООН.

З 2006 і протягом п'яти років був членом Керівного комітету Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків (2011 – член Бюро Керівного комітету).

З 2012 року – заступник голови Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.

2014-2016 – Голова Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.

З 13 січня 2015 – Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Заступник Голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Співголова робочої групи з розробки проекту Національної стратегії у сфері прав людини.

Член Міжвідомчої ради з питань сім‘ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім‘ї та протидії торгівлі людьми.

Член української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.

Політична діяльність

Женевська зустріч Україна – ЄС – США – Росія

Сергій Кислиця, будучи заступником міністра закордонних справ, брав участь у Женевській зустрічі 17 квітня 2014 року. Делегацію очолював в.о. Міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Тоді Європейський Союз, США та Росія зобов’язалися підтримати Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія відіграватиме провідну роль у сприянні українській владі та місцевим громадам у реалізації заходів, спрямованих на деескалацію ситуації.



Сергій Кислиця на Женевській зустрічі у 2014 році / Фото: picssr.com

ЮНЕСКО

Сергій Кислиця, як заступник міністра закордонних справ і Голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО, опікується питаннями моніторингу ситуації в Криму міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО.

З моменту окупації півострова Росією за ініціативи України Виконавча Рада ЮНЕСКО ухвалила (станом на жовтень 2019 рік) 10 рішень "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)". У 2017 році між Україною та ЮНЕСКО було укладено угоду про запровадження прямого моніторингу ситуації в Криму в сферах компетенції ЮНЕСКО.

Процедура прямого моніторингу здійснювалася у два етапи: візити експертів ЮНЕСКО до континентальної частини України з метою збору інформації про ситуацію в тимчасово окупованій АРК та місті Севастополь у сферах компетенції Організації. Дотепер відбулося вже два таких візити – з питань науки та функціонування ЗМІ.

Особисте життя

Політик володі,є крім російської та української мов, також англійською, іспанською, французькою.

Сергій Кислиця розлучений. Його колишню жінку звати Оксана. У представника України в ООН є одна дитина – син Ян.

У березні минулого року, поки Кислиця був у відрядженні, його квартиру пограбували. Злочинці винесли дорогий годинник, комп'ютер і телефон.