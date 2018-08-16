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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сергей Наев отчитался о первых 100 днях ООС

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Ни одного клочка украинской земли врагу – результат проведения операции Объединенных Сил, которая продолжается уже 100 дней. Как известно, ООС пришла на замену АТО – антитеррористической операции, которая длится от начала украинско-российской войны.

В Северодонецке, что на Луганщине, прошла пресс-конференция командующего Операции Объединенных Сил Сергей Наева о первых 100 дней работы Операции Объединенных сил. Главным достижением Сергей Наев назвал то, что российско-террористические войска не смогли продвинуться вперед, и Украина не потеряла ни одного клочка своей земли.

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"В ходе стабилизационных действий с начала ведения Операции Объединенных сил удалось обеспечивать и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, должный уровень безопасности и стабильности в районах ведения операции", – отметил командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев.

Также командующий озвучил размер участка, который Украина смогла за эти 100 дней отбить из московских лап, таким образом улучшив свою стратегическую позицию. На пресс-конференции говорили относительно средств и методов ведения этой войны, по активизации именно артиллерийских дальнобойних обстрелов противника, на которые невозможно ответить из штатного оружия из автоматов и пулеметов.

Объединенные силы отвечают из всех калибров, имеющихся сил и средств,
– сказал Сергей Наев.

Напоследок Сергей Наєв отметил, что в планах командования Объединенных сил и дальше так потихоньку-потихоньку улучшать свои позиции и увеличивать территории, которые контролирует Украина. Также важным нюансом, как он отметил, является усиление сотрудничества между военными и гражданскими в этих прифронтовых районах.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Сергей Наев
Источник: 24 канал
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