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Сергій Наєв відзвітував про перші 100 днів ООС

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Жодного клаптика української землі ворогу – результат проведення операції Об'єднаних Сил, яка триває уже 100 днів. Як відомо, ООС прийшла на заміну АТО – антитерористичній операції, котра триває від початку українсько-російської війни.

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині пройшла прес-конференція командувача Операції Об'єднаних Сил Сергій Наєва, щодо перших 100 днів роботи Операції Об'єднаних сил. Головним досягненям Сергій Наєв назвав те, що російсько-терористичні війська не змогли просунутись вперед і Україна не втратила жодного клаптика своєї землі.

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"У ході стабілізаційних дій з початку ведення Операції Об'єднаних сил вдалося забезпечувати та підтримувати повний контроль над лінією зіткнення з противником, належний рівень безпеки та стабільності в районах ведення операції", – зазначив командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

Також командувач озвучив розмір ділянки, яку Україна змогла за ці 100 днів відбити з московських лап, таким чином покращивши свою стратегічну позицію. На прес-конференції говорили щодо засобів і методів ведення цієї війни, щодо активізації саме артилерійських дальнобойних обстрілів противника, на які неможливо відповісти зі штатної зброї з автоматів та кулеметів.

Об'єднані сили відповідають з усіх калібрів, наявних сил і засобів,
– сказав Сергій Наєв.

Насамкінець Сергій Наєв зазначив, що у планах командування Об'єднаних сил і далі так потрошки-потрошки покращувати свої позиції і збільшувати території, які контролює Україна. Також важливим нюансом, як він зазначив, є посилення співпраці між військовими та цивільними у цих прифронтових районах.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Сергій Наєв
Джерело: 24 канал
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