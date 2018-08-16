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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Уночі обстрілюють "ВОГами", – військовий із Зайцевого

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Військовий 24-ї ОМБр Роман Карапінка
Військовий 24-ї ОМБр Роман Карапінка / 24 канал

Військовий 24-ї бригади Роман Карапінка розповів, чи дотримуються бойовики перемир'я та з якого озброєння вони гатять.

Про це йдеться в інтерв’ю Катерини Петренко для 24 каналу: Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків.

За його словами, режиму тиші бойовики дотримуються лише коли у них або в нашої сторони перебувають журналісти.

Удень у нас відносна тиша, бо роблять вигляд, що зважають на перемир'я. А вночі геть інше життя… Починають з підствольників "ВОГами" обстрілювати. Збільшується інтенсивність потрапляння. Вони, так би мовити, хочуть спровокувати на відповідь. Але ми не дуже хочемо порушувати "тишу",
 повідомив Карапінка.

Боєць зазначив, що ворог гатить переважно зі стрілкових та крупнокаліберних кулеметів. Натомість уже місяць майже не чути ні мінометних "прильотів", ні важкого озброєння, ні 82-го, ні 152-го калібру.

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На його думку, проти української армії воюють кваліфіковані угруповання.

"Вони можуть тиждень мовчати, а тиждень прицільно бити, тиждень вести снайперський вогонь, а тиждень просто пускати черги з трасерів, маякуючи, що за нами стежать…" – сказав український військовий. 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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