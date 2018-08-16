Уночі обстрілюють "ВОГами", – військовий із Зайцевого

Військовий 24-ї бригади Роман Карапінка розповів, чи дотримуються бойовики перемир'я та з якого озброєння вони гатять.

Про це йдеться в інтерв’ю Катерини Петренко для 24 каналу: Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків.

За його словами, режиму тиші бойовики дотримуються лише коли у них або в нашої сторони перебувають журналісти.

Удень у нас відносна тиша, бо роблять вигляд, що зважають на перемир'я. А вночі геть інше життя… Починають з підствольників "ВОГами" обстрілювати. Збільшується інтенсивність потрапляння. Вони, так би мовити, хочуть спровокувати на відповідь. Але ми не дуже хочемо порушувати "тишу",

– повідомив Карапінка.

Боєць зазначив, що ворог гатить переважно зі стрілкових та крупнокаліберних кулеметів. Натомість уже місяць майже не чути ні мінометних "прильотів", ні важкого озброєння, ні 82-го, ні 152-го калібру.

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На його думку, проти української армії воюють кваліфіковані угруповання.

"Вони можуть тиждень мовчати, а тиждень прицільно бити, тиждень вести снайперський вогонь, а тиждень просто пускати черги з трасерів, маякуючи, що за нами стежать…" – сказав український військовий.