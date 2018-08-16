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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ночью обстреливают "ВОГами", – военный из Зайцево

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Военный 24-й ОМБр Роман Карапинка
Военный 24-й ОМБр Роман Карапинка / 24 канал

Военный 24-й бригады Роман Карапинка рассказал, соблюдают ли боевики перемирие и с какого вооружения они палят.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Бежать от войны бессмысленно, – боец 24 бригады о ситуации на фронте и планах боевиков.

По его словам, режима тишины боевики придерживаются только когда у них или с нашей стороны находятся журналисты.

Днем у нас относительная тишина, потому что делают вид, что придерживаются перемирия. А ночью совсем другая жизнь... Начинают с подствольников "ВОГами" обстреливать. Увеличивается интенсивность попадания. Они, так сказать, хотят спровоцировать на ответ. Но мы не очень хочем нарушать "тишину",
– сообщил Карапинка.

Боец отметил, что враг гасит преимущественно из стрелковых и крупнокалиберных пулеметов. Зато уже месяц почти не слышно ни минометных "прилетов", ни тяжелого вооружения, ни 82-го, ни 152-го калибра.

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По его мнению, против украинской армии воюют квалифицированные группировки.

"Они могут неделю молчать, а неделю прицельно бить, неделю вести снайперский огонь, а неделю просто пускать очереди из трассеров, маякую, что за нами следят..." – сказал украинский военный.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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