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      Сергей Притула потроллил российские СМИ во время пандемии коронавируса

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      Популярный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула отреагировал на новости, которые публикуют российские СМИ о закрытии метро в украинских городах во время пандемии коронавируса.

      Как известно, сегодня, 17 марта, в 23:00 закрывают метро в Харькове и Киеве. Однако российские издания также сообщают, что будут закрыты и метро во Львове. По этому поводу Сергей Притула публично высказался на своей странице в фейсбуке и курьезно потроллил подобные новости.

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      Шоумен отметил, что если бы не "русские" информационные "ресурсы", то украинцы так и не узнали бы болезненной правды.

      В сети Сергей сделал публикацию, в которой потроллил российские средства массовой информации: "Вопрос к нашим честным политикам и неподкупным журналистам: почему о закрытии львовского метро мы узнавать от русских?! Почему замалчиваются факты полного блокирования работы Ивано-Франковского порта?! Почему остановлена паромная переправа Волочиск-Подволочиск?! Кто возьмет на себя ответственность за перебои в деятельности Черкасского аэро-хаба?! Кому должно быть сейчас стыдно! Или вы реально думали, что сможете прикрыть коронавирусом свою некомпетентность?! Позор!"


      Новость о закрытии украинских метро в российских СМИ / Facebook / Сергей Притула

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      Автор: Кристина Кобак
      Теги: Коронавирус Covid-19 Сергей Притула Курьезные новости
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