Сергій Притула потролив російські ЗМІ в час пандемії коронавірусу

Популярний український телеведучий та шоумен Сергій Притула відреагував на новини, які публікують російські ЗМІ щодо закриття метро в українських містах в час пандемії коронавірусу.

Як відомо, сьогодні, 17 березня, о 23:00 закривають метро в Харкові, Києві та Дніпрі. Проте російські видання також повідомляють, що буде закрито і метро у Львові. З цього приводу Сергій Притула публічно висловився на своїй сторінці в фейсбуці і курйозно потролив схожі новини.

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Шоумен зазначив, що якби не "рускі "інформаційні" ресурси", то українці так і не дізналися б болючої правди.

В мережі Сергій поширив публікацію, у якій потролив російські засоби масової інформації: "Питання до наших чесних політиків та непідкупних журналістів: чому про закриття львівського метро ми маємо дізнаватися від рускіх?! Чому замовчуються факти повного блокування роботи Івано-Франківського порту?! Чому зупинена паромна переправа Волочиськ-Підволочиськ?! Хто візьме на себе відповідальність за перебої в діяльності Черкаського аеро-хабу?! Комусь мало б бути зараз соромно! Чи ви реально думали, що зможете прикрити коронавірусом свою некомпетентність?! Ганьба!"



Новина про закриття українських метро в російських ЗМІ / Facebook / Сергій Притула