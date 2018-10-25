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      Сергей Притула сделал серьезное заявление к молодежи по поводу выборов-2019

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      Притула призвал молодежь идти на выборы в 2019 году
      Притула призвал молодежь идти на выборы в 2019 году / Фото из открытых источников

      Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула заявил, что будет максимально агитировать молодежь идти на предстоящие президентские и парламентские выборы, чтобы у власти снова не оказались "регионалы" и "коммунисты".

      Об этом артист заявил на своей странице в Facebook.

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      Притула отметил, что сейчас "маховик предвыборной кампании набирает обороты". Поэтому, населению придется выбирать нового президента и депутатов парламента в 2019 году. Шоумен подчеркнул, что главная надежда возлагается именно на молодое поколение, ведь украинцам надо будет выбирать "среди меньшего зла".

      Он подчеркнул, что будет максимально агитировать всех идти на выборы, особенно молодежь, которая, обычно, пассивна и, к сожалению, часто ведется на "гречку" не хуже, чем пенсионеры".

      "Каждый раз встречаясь со студенческими активами различных вузов в Украине, я повторяю студентам в возрасте от 17 до 21, одно и то же: Назару Войтовичу, который погиб на Майдане, было 17. Устиму Голоднюку - 19. Ваши ровесники отдали жизнь за то, чтобы вы жили в другой стране. В лучшей стране. Каждый раз когда вы продаете свой голос на выборах – вы плюете на их могилы! Подумайте об этом!" – сказал Притула.

      Шоумен также пояснил, что принципиально важно, чтобы молодое поколение украинцев не было продажным и безынициативным.

      Я буду призывать молодежь идти на выборы хотя бы потому, что осознаю: молодежь не проголосует за тех, кто замер в ожидании реванша. Молодежь не проголосует за бывших "регионалов" и "коммунистов". И это уже будет хорошо. А с другими мы, даст Бог, путем контроля гражданского общества как-то разберемся,
      – подчеркнул Притула.

      Напомним, по последним данным, по меньшей мере 28 человек уже объявили о своих намерениях баллотироваться на высшую должность в государстве. Среди наиболее интересных кандидатов отметим бывшего главы Донецкой области Сергея Таруту, мэра Львова Андрея Садового, а самым неожиданным оказался мэр Глухова Мишель Терещенко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости культуры студенты Выборы Президента 2019 Сергей Притула
      Источник: 24 Канал
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