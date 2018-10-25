Сергій Притула зробив потужну заяву до молоді через вибори-2019

Відомий український шоумен та волонтер Сергій Притула заявив, що буде максимально агітувати молодь йти на майбутні президентські та парламентські вибори, аби при владі знову не опинилися "регіонали" та "комуністи".

Про це артист заявив на своїй сторінці у Facebook.

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Притула зазначив, що наразі "маховик передвиборчої кампанії набирає обертів". Тому, населенню доведеться вибирати нового президента та депутатів парламенту у 2019 році. Шоумен підкреслив, що головна надія покладається саме на молоде покоління, адже українцям треба буде обирати "з-посеред меншого зла".

Він наголосив, що буде максимально агітувати усіх іти на вибори, особливо молодь, яка, "зазвичай, пасивна і, на жаль, часто ведеться на "гречку" не гірше, аніж пенсіонери".

"Кожного разу зустрічаючись із студентськими активами різноманітних ВУЗів в Україні, я повторюю студентам, віком від 17 до 21, одне і те ж: Назару Войтовичу, який загинув на Майдані, було 17-ть. Устиму Голоднюку – 19-ть. Ваші ровесники віддали життя за те, щоб ви жили у іншій країні. У кращій країні. Кожного разу коли ви продаєте свій голос на виборах – ви плюєте на їхні могили! Подумайте про це!" – сказав Притула.

Шоумен також пояснив, що принципово важливо, аби молоде покоління українців не було продажним і безініціативним.

Я закликатиму молодь іти на вибори хоча б тому, що усвідомлюю: молодь не проголосує за тих, хто завмер в очікуванні реваншу. Молодь не проголосує за колишніх "регіоналів" і "комуністів". І це вже буде добре. А з іншими ми, дасть Бог, шляхом контролю громадянського суспільства якось дамо раду,

– наголосив Притула.

Нагадаємо, за останніми даними, щонайменше 28 осіб уже оголосили про свої наміри балотуватися на найвищу посаду у державі. Серед найцікавіших кандидатів відзначимо колишнього очільника Донеччини Сергія Таруту, мера Львова Андрія Садового, а найнеочікуванішим виявився міський голова Глухова Мішель Терещенко.