18:27
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Сергій Притула зробив потужну заяву до молоді через вибори-2019

      15025 Читать новость на русском
      Притула закликав молоді іти на вибори у 2019 році
      Притула закликав молоді іти на вибори у 2019 році / Фото з відкритих джерел

      Відомий український шоумен та волонтер Сергій Притула заявив, що буде максимально агітувати молодь йти на майбутні президентські та парламентські вибори, аби при владі знову не опинилися "регіонали" та "комуністи".

      Про це артист заявив на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Притула зазначив, що наразі "маховик передвиборчої кампанії набирає обертів". Тому, населенню доведеться вибирати нового президента та депутатів парламенту у 2019 році. Шоумен підкреслив, що головна надія покладається саме на молоде покоління, адже українцям треба буде обирати "з-посеред меншого зла".

      Він наголосив, що буде максимально агітувати усіх іти на вибори, особливо молодь, яка, "зазвичай, пасивна і, на жаль, часто ведеться на "гречку" не гірше, аніж пенсіонери". 

      "Кожного разу зустрічаючись із студентськими активами різноманітних ВУЗів в Україні, я повторюю студентам, віком від 17 до 21, одне і те ж: Назару Войтовичу, який загинув на Майдані, було 17-ть. Устиму Голоднюку – 19-ть. Ваші ровесники віддали життя за те, щоб ви жили у іншій країні. У кращій країні. Кожного разу коли ви продаєте свій голос на виборах – ви плюєте на їхні могили! Подумайте про це!" – сказав Притула.

      Шоумен також пояснив, що принципово важливо, аби молоде покоління українців не було продажним і безініціативним.

      Я закликатиму молодь іти на вибори хоча б тому, що усвідомлюю: молодь не проголосує за тих, хто завмер в очікуванні реваншу. Молодь не проголосує за колишніх "регіоналів" і "комуністів". І це вже буде добре. А з іншими ми, дасть Бог, шляхом контролю громадянського суспільства якось дамо раду,
      – наголосив Притула.

      Нагадаємо, за останніми даними, щонайменше 28 осіб уже оголосили про свої наміри балотуватися на найвищу посаду у державі. Серед найцікавіших кандидатів відзначимо колишнього очільника Донеччини Сергія Таруту, мера Львова Андрія Садового, а найнеочікуванішим виявився міський голова Глухова Мішель Терещенко.

      Теги: Новини України Новини політики Новини культури Президентські вибори 2019 Сергій Притула студенти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На пляжах Одеси радять тимчасово не купатися: названо причину
       14 серпня 2017 , 23:00
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      Топ-новини: Кравець забив гол у першому матчі за "Гранаду", Зозуля дебютував за "Бетіс" із перемоги над "Валенсією"
       12 вересня 2016 , 07:30
      Англійські букмекери приймали ставки на померлого тренера як нового наставника Бірмінгема
       19 вересня 2017 , 09:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук