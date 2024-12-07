Ранее Быков работал коммуникационщиком Министерства молодежи и спорта, передает 24 Канал.

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Кто такой Сергей Быков

Политконсультант с пророссийскими взглядами Сергей Быков отличился своими скандальными заявлениями относительно переговоров с россиянами, в частности, с оккупационными властями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Он также сказал, что все страны, кроме Израиля, проводят переговоры с террористами и единственным выходом из "конфликта" являются переговоры между Киевом и Донецком.

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко отреагировал на такое назначение Минкульта.

А пропагандисты и черти Медведчука не просто свободно действуют внутри страны, но и лезут на должности. Эту сетку кум Путина активизировал после возвращения из плена, и сейчас его агентура работает с новой силой,

– говорит Стерненко.

Что в Минкульте говорят о назначении Быкова

По данным Укринформа, Минкульт проведет открытый и прозрачный отбор на определение руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности после перерегистрации учреждения. Об этом заявил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.

Он сообщил, что после изменения названия министерства в сентябре начался процесс формирования новой стратегии. Это в свою очередь требует существенного усиления соответствующих возможностей имеющихся структур в рамках министерства.

Наджос отметил, что для реализации перерегистрации появилась необходимость временного назначения Сергея Быкова, который в свое время работал в Центре, на должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия.

По его словам, процесс регистрации будет оперативным, а после его завершения министерство проведет открытый и прозрачный отбор на определение нового руководителя Центра.