Раніше Биков працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту, передає 24 Канал.

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Хто такий Сергій Биков

Політконсультант із проросійськими поглядами Сергій Биков відзначився своїми скандальними заявами щодо переговорів з росіянами, зокрема, з окупаційною владою так званих "ДНР" та "ЛНР".

Він також сказав, що всі країни, окрім Ізраїлю, проводять переговори з терористами і єдиним виходом з "конфлікту" є переговори між Києвом та Донецьком.

Український блогер та волонтер Сергій Стерненко відреагував на таке призначення Мінкульту.

А пропагандисти й чорти Медведчука не просто вільно діють всередині країни, а й лізуть на посади. Цю сітку кум Путіна активізував після повернення з полону, і зараз його агентура працює з новою силою,

– каже Стерненко.

Що у Мінкульті кажуть про призначення Бикова

За даними Укрінформу, Мінкульт проведе відкритий та прозорий відбір на визначення керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи. Про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

Він повідомив, що після зміни назви міністерства у вересні розпочався процес формування нової стратегії. Це своєю чергою вимагає суттєвого посилення відповідних спроможностей наявних структур у рамках міністерства.

Наджос зазначив, що для реалізації перереєстрації з'явилася необхідність тимчасового призначення Сергія Бикова, який свого часу працював у Центрі, на посаду виконувача обов'язків директора державного підприємства.

За його словами, процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерство проведе відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.