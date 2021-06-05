Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны отметил, что его увольнение – "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

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Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю, команда из Офиса Президента,

– написал генерал.

Отдал службе 32 года

Сергей Кривонос отметил, что находился в рядах ВСУ более 32 лет. По его словам, служба "была интересной и нелегкой" – в основном на полигонах, в лесах, горах, степях, а не на плацу.

Он добавил: "Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники применяли нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы. Все еще впереди – борьба за Украину!".

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