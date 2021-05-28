Об этом генерал-майор ВСУ сообщил во время международного круглого стола на тему: "ПДЧ для Украины: готов ли к этому Альянс и готова ли Украина?".

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В июне вопрос о предоставлении нам Плана относительно членства в НАТО не будет решен. И за счет использования агентов влияния. Россия нарастила (свои позиции – 24 канал) и я думаю, что несколько стран будут против,

– сказал он.

Сергей Кривонос убежден, что параллельно с движением в Альянс, Украина должна стремиться получить статус стратегического партнера США вне НАТО.

Военный добавил: "То, что мы можем более или менее реализовать, – это стратегическое партнерство с Соединенными Штатами вне членства НАТО".

Наконец генерал-майор отметил, что сейчас главное, чтобы завышенные ожидания относительно получения ПДЧ не привели к информационной панике о "предательстве и о покинутой Украине".

Справка. Саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе. На нем планируют принять решение касательно повестки дня НАТО-2030 для решения вызовов настоящего и будущего, в частности таких: агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые и разрушительные технологии, влияние изменения климата на безопасность, а также укрепление Китая.

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширение сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

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