Об этом генерал-майор ВСУ сообщил во время международного круглого стола на тему: "ПДЧ для Украины: готов ли к этому Альянс и готова ли Украина?".
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В июне вопрос о предоставлении нам Плана относительно членства в НАТО не будет решен. И за счет использования агентов влияния. Россия нарастила (свои позиции – 24 канал) и я думаю, что несколько стран будут против,
– сказал он.
Сергей Кривонос убежден, что параллельно с движением в Альянс, Украина должна стремиться получить статус стратегического партнера США вне НАТО.
Военный добавил: "То, что мы можем более или менее реализовать, – это стратегическое партнерство с Соединенными Штатами вне членства НАТО".
Наконец генерал-майор отметил, что сейчас главное, чтобы завышенные ожидания относительно получения ПДЧ не привели к информационной панике о "предательстве и о покинутой Украине".
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.
- НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.
- Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширение сотрудничества.
- Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.
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