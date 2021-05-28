Про це генерал-майор ЗСУ повідомив під час міжнародного круглого столу на тему: "ПДЧ для України: чи готовий до цього Альянс і чи готова Україна?".
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У червні питання про надання нам Плану щодо членства в НАТО не буде вирішено. І за рахунок використання агентів впливу. Росія наростила (свої позиції – 24 канал) і я думаю, що декілька країн будуть проти,
– сказав він.
Сергій Кривонос переконаний, що паралельно з рухом до Альянсу Україна повинна прагнути отримати статус стратегічного партнера США поза НАТО.
Військовий додав: "Те, що ми можемо більш-менш реалізувати, – це стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами поза членством НАТО".
Насамкінець генерал-майор зазначив, що зараз головне, щоб завищені очікування щодо отримання ПДЧ не призвели до інформаційної паніки про "зраду та про покинуту Україну".
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
До теми НАТО не виконує обіцянку щодо надання Україні ПДЧ, – Кулеба