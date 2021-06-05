Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони зазначив, що його звільнення – "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії та державі".

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Звільнений з лав Збройних Сил України. Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію, команда з Офісу Президента,

– написав генерал.

Віддав службі 32 роки

Сергій Кривонос зазначив, що перебував у лавах ЗСУ понад 32 роки. За його словами, служба "була цікавою та нелегкою" – здебільшого на полігонах, лісах, горах, степах, а не на плацу.

Він додав: "Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні та брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми. Все ще попереду – боротьба за Україну!".

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