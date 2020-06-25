Верховный Суд отказался восстановить Сергея Семочко на посту первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Из-за назначения Семочко на эту должность генпрокуратура объявила о подозрении Петру Порошенко.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до Президента України. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду на своїй сторінці у фейсбуці.

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Семочко звертався до суду, просив визнати указ президента противним ,а відтак поновити його на посаді. Указ 12 квітня видав тодішній Президент України Петро Порошенко.

Третьою стороною, яка не заявляла самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача була Служба зовнішньої розвідки України.

Підозра Порошенку через Семочка

Петрові Порошенку 10 червня вручили підозру у справі щодо призначення на посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. В Офісі генпрокурора кажуть, що Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень.

В Офісі генпрокурора уточнили, що за даними слідства, Порошенко підозрюється у тому, що в 2018 році на посаді президента він "шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень".

Що відомо про Семочка і Порошенка