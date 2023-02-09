Как удалось выяснить антикоррупционным органам, он не указал в декларации 2020 года автомобиль Lexus 2020 года выпуска. Транспорт принадлежал его 69-летнему отцу, однако с момента покупки им пользовался сам нардеп совместно с супругой. Следовательно на основании заключения НАПК правоохранители начали расследование.

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Кому объявили о подозрении

Со СМИ стало известно, что избранником, не задекларировавшим Lexus стоимостью 1,9 миллиона гривен, является народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк. Сам нардеп объяснил, что не собирался скрывать пользование автомобилем своего отца.

По его словам, он пользовался машиной менее 186 дней, что согласно законодательству не предусматривает декларирования.

Сам автомобиль отец приобрел ориентировочно в сентябре-октябре 2020 года, поэтому физически я не мог воспользоваться автомобилем 186 дней. Поэтому в декларировании автомобиля в 2020 году не было необходимости,

– сказал депутат.

Также он подчеркнул, что в декабре 2022 года все же внес в кабинет декларирования пользование автомобилем в 2020 году. То есть, по его словам, по состоянию на данный момент в декларации за 2020 год есть пользование автомобилем с полной его стоимостью. Сделал это депутат еще до вручения подозрения.

Будем видеть дальше, знакомиться с материалами дела. Я лично еще не читал подозрения, поскольку у меня в командировке и есть другие заботы. Будем доказывать свое право в суде, поскольку никакого умысла сокрытия пользования автомобиля не было,

– подчеркнул Нагорняк.

Что угрожает народному депутату

Отметим, что согласно закону, декларирование заведомо недостоверных сведений депутатами квалифицируется частью 1 статьи 366-2 "Декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса Украины. Наказание за это предусматривает

штраф от 3 тысяч до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51–68 тысяч гривен),

или общественные работы на срок от 150 до 240 часов,

или ограничение свободы на срок до 2 лет,

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

"Учитывая, что местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины", – сообщили в САП.