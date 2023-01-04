Более того, утверждается, что содержание набора было сформировано из польской гуманитарной помощи. Предоставляли ее еще якобы в начале полномасштабной войны.

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Кому попала просроченная продукция

Кроме того, что эта польская гуманитарная помощь могла долгое время лежать на складе Черкасской области, большую огласку оказал этому скандалу и адресат такого продуктового набора. Так, утверждают, что принесли такой "подарок" семье погибшего защитника Азовстали, в семье которого осталось несколько детей.

Но большее впечатляет — срок годности. Оно уже не пригодно для потребления. То есть, семье Героя принесли хлам и гниль,

– написала в своем фейсбуке Марина Данилюк-Ярмолаева.

Также в сети возмутились и составом подарочных пакетов. Ведь кроме того, что он якобы идентичен польской гуманитарке, такие мелкие удовольствия дети должны получать на полдник в школах или садиках, а не как подарок на Новый год под именем депутата как пиар.

Депутат признал ошибку

Сам депутат от "Слуги народа" оперативно ответил на обвинения в сети. В комментариях под сообщением он не оправдывал ни отправку такого набора, ни себя лично. Попросил прощения за недоразумение и попросил указать, кому благотворительный фонд отправил этот "подарок".

Госпожа Марина, напишите в приват, или под сообщением, как считаете правильно, семью Героя. Заеду лично, извинюсь за недоразумение. Состав пакета должен быть точно другой, и упаковка тоже. Обидно за такой случай,

– написал он.

Что прислали семье Героя, и каким должен был быть подарок

Также на своей странице депутат отметил, что физически эти пакеты передали в декабре, а раздались в некоторых поселках старостами в январе.

К сожалению, и в нашей работе случаются досадные ситуации. Мы с этого сделаем определенные выводы и уверен, что больше оно не повторится,

– сказал Сергей Нагорняк.

Скандал с другой "слугой народа"