Кроме бывшего чиновника, подозрение вручили еще двум иностранцам. Однако подозрения выдали заочно.

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Сомнительный тендер

Минприроды объявило тендер на разработку ПО. Победителем выбрали заранее определенную австрийскую компанию, с которой был заключен договор на сумму 41,15 миллиона гривен.

Сам победитель не мог и вообще не планировал оказывать эти услуги. Далее привлек ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера, за что они получили лишь около 20% от суммы. Остальные деньги участники схемы вывели — перевели на счета других компаний-нерезидентов. Речь идет именно об этих 32 миллионах.

Кому объявили подозрение

НАБУ и САП не называют фамилию чиновника, однако можно предположить, что это экс-заместитель Николая Злочевского, поскольку он был министром экологии и природных ресурсов в течение 2010 – 1012 годов.

Кстати, сам Злочевский фигурирует по делу о самой большой взятке в истории Украины. В 2020 году руководству НАБУ и САП пытались дать 6 миллионов долларов взятки наличными. По словам следователей, деньги пытались передать представители Злочевского, владельца Burisma Holdings. Хотели "договориться" за закрытие производства, в которых он фигурирует как подозреваемый. Речь идет о 2 уголовных делах – по растрате и присвоении имущества и об отмывании денег. Впоследствии экс-министра объявили в розыск.