Крім колишнього посадовця, підозру вручили ще двом іноземцям. Проте підозри видали заочно.

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Сумнівний тендер

Мінприроди оголосило тендер на розробку програмного забезпечення. Переможцем обрали заздалегідь визначену австрійську компанію, з якою уклали договір на суму 41,15 мільйона гривень.

Сам переможець не міг і взагалі не планував надавати ці послуги. Далі залучили низку підрядників, які й стали реальними виконавцями тендеру, за що вони одержали лише близько 20% від суми. Решту грошей учасники схеми вивели — перевели на рахунки інших компаній-нерезидентів. Мовиться саме про ці 32 мільйони.

Кому оголосили підозру

НАБУ та САП не називають прізвище чиновника, однак можна припустити, що це – ексзаступник Миколи Злочевського, оскільки він був міністром екології та природніх ресурсів протягом 2010 – 1012 років.

До речі, сам Злочевський фігурує у справі про найбільший хабар в історії України. У 2020 році керівництву НАБУ і САП намагалися дати 6 мільйонів доларів хабаря готівкою. За словами слідчих, гроші намагались передати представники Злочевського, власника Burisma Holdings. Хотіли "домовитись" за закриття провадження, у яких він фігурує як підозрюваний. Йдеться про 2 кримінальні справи – щодо розтрати та привласнення майна та про відмивання грошей. Згодом ексміністра оголосили в розшук.