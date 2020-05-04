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      Сергею Стерненко готовят подозрение, его хотят закрыть в СИЗО, – активист

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      Прокуратура и СБУ могут до конца недели вручить подозрение Стерненко
      Прокуратура и СБУ могут до конца недели вручить подозрение Стерненко / фото из фейсбука

      Общественный активист и волонтер заявил, что Сергею Стерненко готовят подозрение. Дело касается третьего вооруженного нападения на него, когда активист, осуществляя самозащиту, смертельно ранил нападавшего.

      Подозрение совместно готовят Офис генпрокурора и СБУ, скорее всего, вручат его уже до конца этой недели, заявил Роман Синицын.

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      Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно, там будет без права на залог. Есть информация, что это политический договорняк с ригами,
      – заявил активист.

      По его словам, главу СБУ Ивана Баканова в этом деле дожали в обмен на что-то, а вот генпрокурор Венедиктова требовала вручения подозрения, только заступив на должность.

      На эту информацию уже отреагировал и сам Сергей Стерненко. Он заявил, что в Украине все стабильно, а самой большой проблемой является активист, который не умер во время покушения.

      Сотни активистов выразили свою поддержку одесситу в комментариях. Юрист Александр Леменов даже предположил, что это станет основанием для массовых акций протеста.

      Новость дополняется...

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Иван Баканов Ирина Венедиктова Служба безопасности Украины СБУ Офис генпрокурора Активисты Сергей Стерненко Новости Украины Новости политики
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