Сергею Стерненко готовят подозрение, его хотят закрыть в СИЗО, – активист

Общественный активист и волонтер заявил, что Сергею Стерненко готовят подозрение. Дело касается третьего вооруженного нападения на него, когда активист, осуществляя самозащиту, смертельно ранил нападавшего.

Подозрение совместно готовят Офис генпрокурора и СБУ, скорее всего, вручат его уже до конца этой недели, заявил Роман Синицын.

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Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно, там будет без права на залог. Есть информация, что это политический договорняк с ригами,

– заявил активист.

По его словам, главу СБУ Ивана Баканова в этом деле дожали в обмен на что-то, а вот генпрокурор Венедиктова требовала вручения подозрения, только заступив на должность.

На эту информацию уже отреагировал и сам Сергей Стерненко. Он заявил, что в Украине все стабильно, а самой большой проблемой является активист, который не умер во время покушения.

Сотни активистов выразили свою поддержку одесситу в комментариях. Юрист Александр Леменов даже предположил, что это станет основанием для массовых акций протеста.

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