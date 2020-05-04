Сергієві Стерненку готують підозру, його хочуть закрити у СІЗО, – активіст

Громасдький активіст та волонтер заявив, що Сергієві Стерненку готують підозру. Справа стосується третього збройного нападу на нього, коли активіст, здійснюючи самозахист, смертельно поранив нападника.

Підозру спільно готують Офіс генпрокурора та СБУ, найімовірніше, вручать її вже до кінця цього тижня, заявив Роман Сініцин.

До слова НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової: що відомо

Дедлайн 15 травня, але швидше за все це відбудеться вже до кінця поточного тижня. Вручать підозру і закриють в СІЗО. Очевидно, там буде без права на заставу. Є інформація, що це політичний договірняк з ригами,

– заявив активіст.

За його словами, голову СБУ Івана Баканова у цій справі дотисли в обмін на щось, а ось генпрокурорка Венедіктова вимагала вручення цієї підозри, щойно заступивши на посаду.

На цю інформацію вже відреагував і сам Сергій Стерненко. Він заявив, що в Україні все досі стабільно, а найбільшою проблемою є активіст, який не помер під час замаху.

Сотні активістів висловили свою підтримку одеситу у коментарях. Юрист Олександр Лємєнов навіть припустив, що це стане підставою для масових акцій протесту.

Що відомо про справу Сергія Стерненка?Як би безглуздо це не звучало, але активісту планують вручити позов через організований проти нього ж замах на вбивство, у якому той зміг вижити.



Насправді на Сергія Стерненка в Одесі скоювали одразу 3 напади з різницею всього у 4 місяці. Ця справа стосується останнього – 24 травня 2018 року.



Тоді активіст, захищаючи себе і свою дівчину, завдав смертельних ножових поранень одному з нападників. Іншого відпустили правоохоронці, і той втік з України.



За оголошення підозри одеському активісту передовім виступали колишні регіонали, найбільше – Андрій Портнов. Крім того, з певних причин дуже явно хотіла підозри для Стерненка Ірина Венедіктова.