Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие темнокожих актеров, однако такой ликвидатор есть

Британская актриса и сценаристка Карла Мэри возмутилась в соцсети, что в сериале НВО "Чернобыль" нет темнокожих актеров. Другие пользователи посоветовали Мэри учить историю и объясняли, что темнокожий ликвидатор в Чернобыле выглядел бы неуместно.

Актриса в конце концов обозвала всех несогласных с ней расистами, удалила свое сообщение и закрыла ленту. Однако журналисты theБабель выяснили, что одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС был темнокожий парень по имени Игорь Хиряк. Он родился в 1967 году, в 10-летнем возрасте переехал в Череповец Вологодской области России.

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За год до чернобыльской катастрофы Игоря призвали на срочную службу в армию. Он попал в 210-ю понтонно-мостовую бригаду – это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав бригады входила и часть №75110, где служил Игорь. Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 до ноября 1990 года.



Игорь Хиряк с армейскими собратьями

26 апреля 1986 года генерал-полковник Осипов поставил части задачу выдвинуться в район Чернобыля и навести понтонный мост через Припять, чтобы потом эвакуировать жителей. Безоружный полк только с противогазами приехал на расстояние около 4х илометрив от электростанции. В ночь на 2 мая навели мост.



Понтонный мост через Припять

В том же году командир части полковник Иван Язовских наградил Хиряка благодарственной грамотой "за образцовое выполнение долга перед Отечеством".

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Грамота Игоря Хиряка "за образцовое выполнение долга перед Отечеством"

После службы Игорь вернулся в Череповец, где живет до сих пор. В 2016 году он выложил в сеть фото из Чернобыля к 30-летию трагедии.

Судя по аккаунту Игоря в соцсетях, он любит участвовать в исторических реконструкциях. А в 2014 году снялся в российском фильме "Заклятие Велеса". Есть у Игоря и фото из оккупированного Крыма, датированные 2015 годом. Мужчина тогда отдыхал в поселке Черноморское и посетил Ялту.



Фото Игоря Хиряка с отдыха в оккупированном Крыму

Сегодня Игорь выступает со стендап-камеди командой Amsterdam, живет в частном доме, ведет хозяйство. 21 апреля он выложил фото, где позирует в своем дворе с украинским флагом.



Игорь Хиряк с украинским флагом