Сериал "Слуга народа" стало невозможно посмотреть в России

Украинский сериал "Слуга народа" с 22 мая стало невозможно посмотреть на YouTube в России. Сделано это по просьбе правообладателя. Напомним, что главную роль в сериале – украинского президента – сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее весь сериал "Слуга народа" был доступен на YouTube на официальном канале "Студии "Квартал 95", которая сняла этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая YouTube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

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На запрос "Интерфакса" о причинах блокировки сериала для России компания "Квартал 95" не ответила.

А по данным издания "Ведомости", видео было заблокировано YouTube именно по просьбе компании. Блокировка временная и вскоре сериал снова будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95".

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Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 года. Комедийный сериал из 24 серий длился три сезона, в главных ролях снимались артисты "Студии" Квартал 95 ". Кстати, "Слугу народа" приобрел для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.