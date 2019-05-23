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      Сериал "Слуга народа" стало невозможно посмотреть в России

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      Сериал "Слуга народа" невозможно посмотреть на YouTube в России
      Сериал "Слуга народа" невозможно посмотреть на YouTube в России / Фото из открытых источников

      Украинский сериал "Слуга народа" с 22 мая стало невозможно посмотреть на YouTube в России. Сделано это по просьбе правообладателя. Напомним, что главную роль в сериале – украинского президента – сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

      Ранее весь сериал "Слуга народа" был доступен на YouTube на официальном канале "Студии "Квартал 95", которая сняла этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая YouTube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

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      На запрос "Интерфакса" о причинах блокировки сериала для России компания "Квартал 95" не ответила.

      А по данным издания "Ведомости", видео было заблокировано YouTube именно по просьбе компании. Блокировка временная и вскоре сериал снова будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95".

      Смотрите трейлер первого сезона сериала "Слуга народа": 18+

      Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 года. Комедийный сериал из 24 серий длился три сезона, в главных ролях снимались артисты "Студии" Квартал 95 ". Кстати, "Слугу народа" приобрел для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости России Кино Слуга народа Новости LifeStyle YouTube Квартал 95 LifeStyle
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