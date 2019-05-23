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      Серіал "Слуга народу" стало неможливо подивитися в Росії

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      Серіал "Слуга народу" неможливо подивитися на YouTube у Росії
      Серіал "Слуга народу" неможливо подивитися на YouTube у Росії / Фото з відкритих джерел

      Український серіал "Слуга народу" з 22 травня стало неможливо подивитися на YouTube у Росії. Зроблено на прохання правовласника. Нагадаємо, що головну роль у серіалі – українського президента – зіграв чинний Президент України Володимир Зеленський.

      Раніше весь серіал "Слуга народу" був доступний на YouTube на офіційному каналі "Студії "Квартал 95", яка зняла цей серіал. Кількість переглядів кожної серії сягала кількох мільйонів. Але з 22 травня YouTube за посиланнями на всі серії повідомляє, що відео недоступне, причому в одній країні.

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      На запит "Інтерфаксу" про причини блокування серіалу для Росії компанія "Квартал 95" не відповіла.

      А за даними видання "Ведомости", відео було заблоковано YouTube саме на прохання компанії. Блокування тимчасове і невдовзі серіал знову буде доступний для росіян, повідомив представник "Кварталу 95".

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      Серіал "Слуга народу" став найуспішнішим телевізійним проектом України восени 2015 року. Комедійний серіал з 24 серій тривав три сезони, в головних ролях знімалися артисти "Студії "Квартал 95". До речі, "Слугу народу" придбав для показу найбільший у світі онлайн-кінотеатр Netflix.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Кіно Новини Росії Квартал 95 YouTube Новини LifeStyle LifeStyle
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