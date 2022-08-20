"Все будет Украина": для героев ВСУ провели серию концертов в прифронтовых зонах

Исполнители из разных уголков Украины провели в прифронтовых зонах концерты для героев ВСУ – "Все будет Украина". Для военных спели участники последнего сезона "Голоса страны" – Марта Липчей, Максим Бородин, Анна Киндзерская, группы Spiv Brativ и 2tones. Их объединил инициатор музыкальных выступлений для защитников народный тренер "Голоса страны", известный украинский бизнесмен и меценат Андрей Мацола.

Кроме того, Мацола успешно дебютировал как ведущий. Он признался, что это удалось благодаря поддержке зала.

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Во время войны невероятно важно поддерживать наших героев, ведь даже самым смелым воинам нужна передышка. И нашими концертами мы хотим подарить ее. А также продемонстрировать, что сегодня вся Украина вместе с ними,

– рассказывает Андрей Мацола.

Концерты проходили в самых разных локациях. Сценой для артистов становились бомбоубежища, воинские части и даже лужайки в лесу. Артисты оперативно пристроились к полевым условиям.

В рамках "Все будет Украина" исполнители пели:

авторские песни;

любимые украинские, а также мировые хиты.

Что говорят исполнители

Марта Липчей призналась, что невероятно волновалась. Это были ее первые выступления для военных. Исполнительница заявила, что хотела поддержать дух героев ВСУ.

"Во время всех наших выступлений я транслирую любовь, которая идет от каждой женщины к нашим воинам", – отметила Липчей.

Между тем, исполнители из квартета Spiv Brativ еще с 2014 года выступали в зоне АТО. В их музыкальном арсенале много авторских песен, которые они посвятили военной тематике.

Результаты совместной работы большой команды музыкальной инициативы "Все будет Украина" телезрители смогут увидеть уже в субботу, 20 августа, в 20.40 на телеканале "2+2".