Серия взрывов прогремела в Черкассах во время атаки "Шахедов"
- В Черкасской области ночью 15 апреля были атаки вражеских беспилотников.
- Местные слышали взрывы и работу ПВО. Произошли падения вражеских целей на разных локациях.
В Черкасскую область ночью 15 апреля залетели вражеские беспилотники. Взрывы и работу ПВО слышали в Черкассах.
Об этом сообщило Суспільне. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Что известно об обстреле Черкасс ночью 15 апреля?
В некоторых районах воздушную тревогу начали объявлять после 2 ночи 15 апреля, впоследствии "красной" стала вся Черкасская область. Десятки ударных БпЛА российской армии угрожали региону.
После 3 утра стало известно об активной работе сил противовоздушной обороны в Черкассах и в окрестностях города. Местные услышали первые взрывы. Новую серию было слышно уже ближе к 5 утра.
Из официальной информации от ОВА о последствиях известно, что произошло падение вражеских целей на нескольких локациях. Предварительно, есть 3 пострадавших. Также местные сообщества в телеграмме сообщали, что в городе виднеется пожар, и довольно масштабный.
Атака беспилотников российской армии на 5 утра продолжается, опасность не миновала. В частности, большая группа движется в Винницкой области.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Ночью 15 апреля серия взрывов прогремела в Днепре. Власти сообщили о пожаре в административном здании.
- Также Киевскую область атаковали ударные беспилотники. На это реагировали силы ПВО и отражали налет БпЛА.