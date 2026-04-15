Серия взрывов прогремела в Черкассах во время атаки "Шахедов"

В Черкасскую область ночью 15 апреля залетели вражеские беспилотники. Взрывы и работу ПВО слышали в Черкассах.

Об этом сообщило Суспільне. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки Взрывы в Днепре и в Одесской области, дроны атакуют Украину: какие области под угрозой

Что известно об обстреле Черкасс ночью 15 апреля?

В некоторых районах воздушную тревогу начали объявлять после 2 ночи 15 апреля, впоследствии "красной" стала вся Черкасская область. Десятки ударных БпЛА российской армии угрожали региону.

После 3 утра стало известно об активной работе сил противовоздушной обороны в Черкассах и в окрестностях города. Местные услышали первые взрывы. Новую серию было слышно уже ближе к 5 утра.

Из официальной информации от ОВА о последствиях известно, что произошло падение вражеских целей на нескольких локациях. Предварительно, есть 3 пострадавших. Также местные сообщества в телеграмме сообщали, что в городе виднеется пожар, и довольно масштабный.

Атака беспилотников российской армии на 5 утра продолжается, опасность не миновала. В частности, большая группа движется в Винницкой области.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?