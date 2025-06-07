Информация о первых взрывах начала появляться около 2:38. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Важно В НАТО не видят знаков подготовки России к наступлению на Сумскую или Днепропетровскую области

Враг атакует город дронами

Воздушная тревога в Днепровском районе проходит с 22:18 6 июня. Еще в 1:25 в Воздушных силах сообщали о вражеском БпЛА в направлении Днепра. Позже писали о БПЛА на Днепропетровщине – курс произвольный.

В сети пишут, что в результате атаки в городе вспыхнул пожар. Официально информации от власти пока не было.

Предыдущие взрывы в Днепре

Несколько часов назад Россия уже атаковала Днепр баллистическим вооружением. 6 июня около 20:45 в городе прогремели первые взрывы. Через несколько минут под атакой оказался Павлоград.

Ранее в тот же день в Днепре слышали взрыв, но это была не атака. По данным правоохранителей, в одном из районов города взорвался легковой автомобиль, сообщали о пожаре. К счастью, пострадавших не было.