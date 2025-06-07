Місцеві мешканці почули вибухи близько 2:38. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Важливо У НАТО не бачать ознак підготовки Росії до наступу на Сумщину чи Дніпропетровщину

Ворог атакує БпЛА

Повітряна тривога у Дніпровському районі триває з 22:18 6 червня. Ще о 1:25 у Повітряних силах повідомляли про ворожий БпЛА у напрямку Дніпра. Згодом писали про БпЛА на Дніпропетровщині – курс довільний.

У мережі пишуть, що внаслідок атаки у місті спалахнула пожежа. Офіційно інформації від влади наразі не було.

Попередні вибухи у Дніпрі

Кілька годин тому Росія вже атакувала Дніпро балістичним озброєнням. 6 червня близько 20:45 у місті прогриміли перші вибухи. Через кілька хвилин під атакою опинився Павлоград.

Раніше того ж дня у місті чули вибух, але це був була не така. За даними правоохоронців, в одному з районів міста вибухнув легковий автомобіль, повідомляли про пожежу. На щастя, постраждалих не було.