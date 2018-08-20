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Серия нападений на полицейских в Чечне: "Исламское государство" взяло на себя ответственность

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Серия нападений на полицейских произошла в Чечне
Серия нападений на полицейских произошла в Чечне / Фото из соцсетей

Утром 20 августа в Чечне произошла серия нападений на полицейских, ответственность за которые уже взяли на себя боевики так называемого "Исламского государства".

Как пишут российские СМИ, первыми о нападениях в Чечне сообщил телеграмм-канал Mash.

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Сначала стало известно о двух нападениях в Грозном – на площади Минутка и на пересечении улицы Первомайская и проспекта Исаева, позже появилась информация о нападении в отделе полиции в городе Шали и в селе Мескер-Юрт, что в Шалинском районе.

Официально пока подтвердили только нападение на полицейский участок в Шали. Примерно в 10 утра двое неизвестных, вооруженных ножами, ранили двух сотрудников МВД России в Шалинском районе. Нападавших удалось ликвидировать.

В селе Мескер-Юрт неизвестный подорвался. Следственный комитет РФ впоследствии уточнил, что смертником оказался молодой человек с рюкзаком, который подошел к посту полиции. Позже появилась информация, что смертник выжил, его доставили в больницу. В результате взрыва никто ни из стражей порядка, ни из гражданским не пострадал.

Из-за нападения в Грозном один полицейский погиб. В сети появилось видео, на котором видно моменты нападений в столице Чечни.

Смотрите видео нападения на полицейских в Грозном:

Камере видеонаблюдения удалось зафиксировать, как в машине на ходу происходит взрыв, но она продолжает двигаться.

Напад поліцейські Чечня
Во время еще одного нападения в Чечне автомобиль взорвался во время движения

 

️Неудавшийся взрыв на КПП 30 при везде в Грозный. - Дальше машина уже заехала в город и была остановлена на пересечении ул. Лорсанова и пр. Исаева. - В погоне участвовали как сотрудники ДПС так и сотрудники полка им. Кадырова которые стоят на высотках и заезде в резиденцию, мимо которых пронесся мерс. - Обычно сотрудники именно этого подразделения, по случайности оказываются в центре событий в Грозном и участвуют в задержаниях или ликвидациях прорвавшихся боевиков. - Именно они в этот раз и ликвидировали водителя, огонь открыквали на ходу несколько раз, в последний раз удачно. ____________________________________________ #Россия #Грозный #Кадыров #Чечня #Кавказ #chp_groznyy #Новости #Полиция #МВД #Прокуратура #Суд #ГИБДД #ДПС #ПДД #Дети #Светофор #Правила #Нарушение #Больница #Пострадавшие #Гибель #Взрыв #мерседес #Террористы #Боевики

Допис, поширений Чп / Грозный (@chp_groznyy)

Российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщало, что в нападениях на боевиков принимали участие пять человек, трое из них – несовершеннолетние. Во время спецопераций, которые начались после нападений, четверо боевиков, в том числе и организатор атак, были убиты.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram сообщил, что в результате нападений в Шали пострадало двое сотрудников полиции, а в Грозном – несколько сотрудников ГИБДД.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает издание SITE со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.

Теги: Новости России Исламское государство Рамзан Кадыров Чечня
Источник: 24 Канал
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