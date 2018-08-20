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Серія нападів на поліцейських у Чечні: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність

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Серія нападів на поліцейських сталась у Чечні
Серія нападів на поліцейських сталась у Чечні / Фото із соцмереж

Вранці 20 серпня у Чечні сталась серія нападів на поліцейських, відповідальність за які уже взяли на себе бойовики так званої "Ісламської держави".

Як пишуть російські ЗМІ, першими про напади в Чечні повідомив телеграм-канал Mash.

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Спершу стало відомо про два напади у Грозному – на площі Мінутка та на перетині вулиці Першотравнева і проспекту Ісаєва, пізніше з'явилась інформація про напад у відділі поліції у місті Шалі та в селі Мескер-Юрт, що в Шалінському районі.

Офіційно поки підтвердили лише напад на поліцейську дільницю в Шалі. Приблизно о 10 ранку двоє невідомих, озброєних ножами, поранили двох співробітників МВС Росії у Шалінському району. Нападників вдалось ліквідувати.

В селі Мескер-Юрт невідомий підірвався. Слідчий комітет РФ згодом уточнив, що смертником виявився молодий чоловік з рюкзаком, який підійшов до посту поліції. Пізніше з’явилась інформація, що смертник вижив, його доставили в лікарню. Внаслідок вибуху ніхто ні з правоохоронців, ні з цивільних не постраждав. 

Через напад у Грозному один поліцейський загинув. В мережі з'явилось відео, на якому видно моменти нападів у столиці Чечні.

Дивіться відео нападу на поліцейських у Грозному:

Камері відеоспостереження вдалося зафіксувати, як в машині на ходу стається вибух, але вона продовжує рухатись.

Напад поліцейські Чечня
Під час ще одного нападу у Чечні автомобіль вибухнув під час руху

 

️Неудавшийся взрыв на КПП 30 при везде в Грозный. - Дальше машина уже заехала в город и была остановлена на пересечении ул. Лорсанова и пр. Исаева. - В погоне участвовали как сотрудники ДПС так и сотрудники полка им. Кадырова которые стоят на высотках и заезде в резиденцию, мимо которых пронесся мерс. - Обычно сотрудники именно этого подразделения, по случайности оказываются в центре событий в Грозном и участвуют в задержаниях или ликвидациях прорвавшихся боевиков. - Именно они в этот раз и ликвидировали водителя, огонь открыквали на ходу несколько раз, в последний раз удачно. ____________________________________________ #Россия #Грозный #Кадыров #Чечня #Кавказ #chp_groznyy #Новости #Полиция #МВД #Прокуратура #Суд #ГИБДД #ДПС #ПДД #Дети #Светофор #Правила #Нарушение #Больница #Пострадавшие #Гибель #Взрыв #мерседес #Террористы #Боевики

Допис, поширений Чп / Грозный (@chp_groznyy)

Російське інформагентство "Интерфакс" з посиланням на джерело повідомило, що в нападах на бойовиків брали участь п'ять осіб, троє з них – неповнолітні. Під час спецоперацій, які почалися після нападів, четверо бойовиків, зокрема й організатор атак, були вбиті.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram повідомив, що внаслідок нападів в Шалі постраждали двоє співробітників поліції, а в Грозному – кілька співробітників ГІБДД.

Відповідальність за напади взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про це повідомляє видання SITE з посиланням на підконтрольне терористам інформагентство Amaq.

Теги: Новини Росії Чечня Рамзан Кадиров Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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