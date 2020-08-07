По состоянию на 5 августа в Украине уже реализовано 11 подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в следственных изоляторах.

Такая услуга принесла 25 тысяч 408 гривен. Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. К слову "Комфорт в дом": сколько стоит самый дорогой сертификат в платную камеру СИЗО В частности, сертификаты на различное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО с улучшенными условиями приобрели в Киеве, Харькове, Запорожье и Ивано-Франковске. Подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО: что это 8 мая Кабмин ввел экспериментальный проект, который позволяет задержанным за деньги улучшить условия своего пребывания под стражей в СИЗО.



Эти средства направляются в специальный фонд и в дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.



В июле появилась возможность купить подарочный сертификат на пребывание в такой камере. Их общая стоимость колеблется в пределах от 1 до 12 тысяч гривен. Данный экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.