Станом на 5 серпня в Україні вже реалізовано 11 подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер у слідчих ізолятора.

Така послуга принесла 25 тисяч 408 гривень. Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. До слова "Комфорт у хату": скільки коштує найдорожчий сертифікат у платну камеру СІЗО Зокрема, сертифікати на різну кількість днів перебування у платних камерах СІЗО з поліпшеними умовами придбали в Києві, Харкові, Запоріжжі та Івано-Франківську. Подарункові сертифікати на платні камери у СІЗО: що це 8 травня Кабмін запровадив експериментальний проєкт, який дозволяє затриманим за гроші покращити умови свого перебування під вартою у СІЗО.

запровадив експериментальний проєкт, який дозволяє затриманим за гроші покращити умови свого перебування під вартою у СІЗО. Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.

У липні з'явилась можливість купити подарунковий сертифікат на перебування в такій камері. Їхня загальна вартість коливається в межах від 1 до 12 тисяч гривень. Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.