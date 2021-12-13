В сервисе "Дия" не загружаются услуги – произошел масштабный сбой
Источник:24 канал
В электронной системе здравоохранения 13 декабря произошел технический сбой. Исчезла возможность сгенерировать COVID-сертификат в системе "Дия". Впоследствии стало известно, что в приложении не загружаются и другие услуги.
Утром 13 декабря началось тестирование проекта "єПідтримка". В то же время пользователи начали жаловаться, что не могут сгенерировать сертификаты вакцинации.
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Сбой в ЭСЗ
Проблемы возникают после идентификации личности и подтверждения согласия для передачи данных из ЭСЗ в Дию. Сертификаты о вакцинации, выздоровлении или отрицательном ПЦР-тесте в перечне доступных не появляются.
COVID-сертификаты перестали генерироваться / Скриншот
Примерно в обед в приложении, в разделе "Услуги" перестала отображаться категория "COVID-сертификаты". К сожалению, ситуация не меняется, если приложение обновить или перезагрузить.
Категория "COVID-сертификаты" исчезла / Скриншот
Реакция Минцифры
В Министерстве цифровой трансформации 24 каналу отметили, что это проблемы со стороны Электронной системы здравоохранения.
Сертификаты подтягиваются из системы, а Дия их отображает. С самим сервисом "Дия" проблем не было,
– подчеркнули в ведомстве.
ТСН писало, что технический сбой в ЭСЗ хотят исправить до вечера 13 декабря.
Все услуги в Дие стали недоступны
Впоследствии у части пользователи полностью исчез доступ ко всем услугам в приложении "Дия". В основном проблемы возникают у пользователей iOS, но также случаются и у пользователей Android.
Такое появляется при попытке войти в приложение / Скриншот
Напомним, 13 декабря в сервисе "Дия" стартовал пилотный проект "єПідтримка".
"Тысяча за вакцинацию": главное
- Зеленский ранее анонсировал, что каждый, кто получил две прививку, сможет получить и 1 тысячу гривен. Деньги будут выдавать в виде депозита через приложение "Дия".
- Программа стартует 19 декабря, на нее выделят примерно 3 миллиарда гривен.
- Рада 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен. Уже 7 декабря документ передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Государство выплатит по 1 тысяче гривен вакцинированным, – Зеленский – смотрите видео: