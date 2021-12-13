В сервисе "Дия" не загружаются услуги – произошел масштабный сбой

В электронной системе здравоохранения 13 декабря произошел технический сбой. Исчезла возможность сгенерировать COVID-сертификат в системе "Дия". Впоследствии стало известно, что в приложении не загружаются и другие услуги.

Утром 13 декабря началось тестирование проекта "єПідтримка". В то же время пользователи начали жаловаться, что не могут сгенерировать сертификаты вакцинации.

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Сбой в ЭСЗ

Проблемы возникают после идентификации личности и подтверждения согласия для передачи данных из ЭСЗ в Дию. Сертификаты о вакцинации, выздоровлении или отрицательном ПЦР-тесте в перечне доступных не появляются.



COVID-сертификаты перестали генерироваться​ / Скриншот

Примерно в обед в приложении, в разделе "Услуги" перестала отображаться категория "COVID-сертификаты". К сожалению, ситуация не меняется, если приложение обновить или перезагрузить.



Категория "COVID-сертификаты" исчезла / Скриншот

Реакция Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации 24 каналу отметили, что это проблемы со стороны Электронной системы здравоохранения.

Сертификаты подтягиваются из системы, а Дия их отображает. С самим сервисом "Дия" проблем не было,

– подчеркнули в ведомстве.

ТСН писало, что технический сбой в ЭСЗ хотят исправить до вечера 13 декабря.

Все услуги в Дие стали недоступны

Впоследствии у части пользователи полностью исчез доступ ко всем услугам в приложении "Дия". В основном проблемы возникают у пользователей iOS, но также случаются и у пользователей Android.



Такое появляется при попытке войти в приложение / Скриншот

Напомним, 13 декабря в сервисе "Дия" стартовал пилотный проект "єПідтримка".

"Тысяча за вакцинацию": главное

Зеленский ранее анонсировал, что каждый, кто получил две прививку, сможет получить и 1 тысячу гривен. Деньги будут выдавать в виде депозита через приложение "Дия".

Программа стартует 19 декабря, на нее выделят примерно 3 миллиарда гривен.

Рада 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен. Уже 7 декабря документ передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Государство выплатит по 1 тысяче гривен вакцинированным, – Зеленский – смотрите видео: