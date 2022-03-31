В сервисе Дия за сутки пришло более 20 тысяч заявок о разрушенном имуществе

В цифровом приложении Дия с 29 марта можно подать заявку на компенсацию за разрушенное россиянами жилье. За одни сутки соответствующие заявки подали более 20 тысяч пользователей.

Шмыгаль: все заявки будут тщательно проработаны

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. По его словам, за одни сутки поступило более 20 тысяч заявок на компенсацию за разрушенное жилье.

Узнайте больше В сервисе Дия уже можно подать заявку на компенсацию за разрушенное россиянами жилье

Шмыгаль отметил, что все заявки будут тщательно проработаны, чтобы "восстановление было системным".

Вчера в приложении Дия уже заработала возможность подать информацию о разрушенном имуществе. За одни сутки получили уже более 20 тысяч таких заявок. Все заявки будут тщательно проработаны, чтобы после нашей победы восстановление было системным,

– заявил глава правительства.

В сервисе Дия можно подать заявки на возмещение имущества: кратко

Вечером 29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в приложении Дия можно подать заявку на возмещение имущества, которое люди потеряли из-за нападения россиян.

Аналогичная услуга в ближайшее время будет доступна офлайн в центрах предоставления админуслуг.

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