На Прикарпатье сержант ПВО проспал угрозу обстрела: что решил суд

На Прикарпатье судили за нарушение правил несения боевого дежурства и небрежное отношение к службе сержанта ПВО. Он проспал угрозу обстрела и не выходил на связь с пунктом управления воинской части.

За это ему присудили штраф. Об этом говорится в постановлении Тысменицкого районного суда.

Что известно о суде над сержантом ПВО?

Инцидент произошел ночью 16 апреля 2026 года.

Главный сержант-командир автомобильного отделения воинской части не выполнил команду "Готовность №1" по отражению воздушного нападения, ни на один из звонков так и не ответил.

Мужчина проснулся только примерно через час от сильного стука в дверь. Ему кричали, что он проспал команду.

За нарушение военный должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Постановление еще можно обжаловать.

В суде мужчина признал свою вину и объяснил, что был уставшим.

По его словам, вечером 15 апреля он вместе с другими военными вернулся после отражения воздушной атаки. Они поужинали и пошли отдыхать.

Что известно об атаке 16 апреля?

В ночь на 16 апреля Россия нанесла комбинированную атаку баллистикой и беспилотниками. Удар длился фактически целые сутки – с 7 утра 15 апреля до 7 утра 16 апреля – и состоял из двух волн.

Тогда были жертвы и раненые в Киеве, Днепре и Одессе. В частности, в столице в результате атаки погибли 4 человека. Среди них – 12-летний мальчик и 35-летняя женщина.

На Прикарпатье той ночью было спокойно. Но подразделения ПВО реагируют на угрозы заблаговременно, еще до объявления воздушной тревоги.

Между тем Министерство обороны России в своей суточной сводке в тот день заявило о якобы "массированном ударе возмездия" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.