Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт подчеркивает, что попытки россиян развязать в Украине полномасштабную "диверсионную войну" терпят провал.

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В последние дни Россия усилила ракетные атаки. По моим данным, это должно было совпасть и с рядом диверсий, которые готовили российские агенты. В ФСБ делали серьезную ставку на эту группу, о чем свидетельствует и экс-нардеп во главе нее. При этом, проведя задержания на опережение, команда Малюка предотвратила значительное количество диверсий и заказных убийств, спасая жизни многих людей,

– считает политолог.

Голобуцкий акцентирует, что на фоне постоянных арестов своих людей спецслужбы России, несмотря на значительные усилия, имеют серьезные проблемы с вербовкой новых агентов.

"С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила почти 80 агентурных сетей и задержала более 300 их участников. Оперативные задержания важны не только, чтобы наказать конкретных преступников. Это и сигнал другим приспешникам врага о неотвратимости наказания", – пишет эксперт.

СБУ создала мощный обменный фонд из российских агентов. После того как из предателей вытягивают всю важную информацию, их могут менять, спасая из плена наших героев. Впрочем, россияне часто не хотят освобождать своих агентов, особенно из числа украинцев-предателей. Поэтому экс-нардеп-регионал с сообщниками имеет все шансы провести остаток своей жизни за решеткой,

– резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали четырех агентов, включая куратора группы – экс-нардепа. Кроме него, туда входили:

исполнитель диверсий;

поставщик взрывных устройств;

агент, которая специализировалась на наружном наблюдении.

Экс-нардеп хотел расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины. Агенты планировали серию подрывов на путях "Укрзалізниці" для срыва логистики Сил обороны.