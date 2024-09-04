Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт підкреслює, що спроби росіян розв'язати в Україні повномасштабну "диверсійну війну" зазнають провалу.

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В останні дні Росія посилила ракетні атаки. За моїми даними, це мало співпасти й з низкою диверсій, які готували російські агенти. У ФСБ робили серйозну ставку на цю групу, про що свідчить і екснардеп на чолі неї. При цьому провівши затримання на випередження, команда Малюка запобігла значній кількості диверсій і замовних вбивств, врятувавши життя багатьох людей,

– вважає політолог.

Голобуцький акцентує, що на фоні постійних арештів своїх людей спецслужби Росії, попри значні зусилля, мають серйозні проблеми з вербуванням нових агентів.

"Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила майже 80 агентурних мереж та затримала понад 300 їх учасників. Оперативні затримання важливі не тільки, щоб покарати конкретних злочинців. Це і сигнал іншим посіпакам ворога про невідворотність покарання", – пише експерт.

СБУ створила потужний обмінний фонд з російських агентів. Після того, як зі зрадників витягують всю важливу інформацію, їх можуть міняти, рятуючи з полону наших героїв. Втім, росіяни часто не хочуть визволяти своїх агентів, особливо з-поміж українців-зрадників. Тому екснардеп-регіонал зі спільниками має всі шанси провести залишок свого життя за ґратами,

– резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали чотирьох агентів, включно із куратором групи – екснардепом. Окрім нього, туди входили:

виконавець диверсій;

постачальник вибухових пристроїв;

агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

Екснардеп хотів розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України. Агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці для зриву логістики Сил оборони.