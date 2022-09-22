О том, как состоялся обмен медведчука на украинских военных, рассказал временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк. Це відбулося на брифінгу, пише 24 канал.

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Показания медведчука помогли открыть другие дела

Дела против медведчука открыты и слушаются в суде. Заметим, что его подозревают в "угольном деле", "плане луч", государственной измене и других делах. Также показания кума владимира путина помогли раскрыть несколько дел. Речь идет о:

агентурной сети "профессора". Эта сеть собирала информацию в Одесской и Ивано-Франковской областях и передавала ее врагу;

сеть, которая функционировала в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях и готовилась к созданию квазиреспублик. Некоторых уже привлекли к ответственности;

дело по "кроту" в Кабмине, передававшему россиянам секретную информацию. Злоумышленника уже наказали на 12 лет тюрьмы.

Малюк заверил, что отсутствие медведчука никаких не повлияет на расследование дел против него.

Допросы медведчука фиксировались на видео. Его отсутствие никак не повлияет на рассмотрение дела по существу. Все, что мог сказать, он уже сказал,

– подчеркнул Малюк.

Почему медведчук так нужен россии

Глава разведки Кирилл Буданов отметил, что медведчук очень нужен фсб. Именно через него финансирование агентурных сетей в Украине.

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Он им очень нужен, это средство воздействия и отмывания денег. Вот почему они так за него сражались,

– объяснил Буданов.

Кстати, представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов говорил, что медведчук вообще не хотел, чтобы его обменяли. Мечта предателя – это русский мир в Украине, а не переезд в россию. Ранее медведчук считал себя "наместником бога на земле", поэтому утрата влияния стала для него серьезной травмой.