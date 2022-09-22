Про те, як відбувся обмін медведчука на українських військових, розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк. Це відбулося на брифінгу, пише 24 канал.

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Свідчення Медведчука допомогли розкрити інші справи

Справи проти медведчука відкриті й слухаються у суді. Зауважимо, що його підозрюють у "вугільній справі", "плані промінь", державній зраді та інших справах. Також свідчення кума владіміра путіна допомогли розкрити кілька справ. Мовиться про:

агентурну мережу "професора". Ця мережа збирала інформацію в Одеській та Івано-Франківській областях і передавала її ворогу;

мережу, яка функціонувала в Івано-Франківській та Хмельницькій областях і готувалася до створення квазіреспублік. Декого вже притягнули до відповідальності;

справу щодо "крота" в Кабміні, який передавав росіянам секретну інформацію. Зловмисника вже покарали на 12 років в'язниці.

Малюк запевнив, що відсутність медведчука ніяких не вплине на розслідування справ проти нього.

Допити медведчука фіксувалися на відео. Його відсутність ніяк не вплине на розгляд справи по суті. Все, що міг сказати, він вже сказав,

– наголосив Малюк.

Чому медведчук так потрібен росії

Голова розвідки Кирило Буданов зауважив, що медведчук дуже потрібен фсб. Саме через нього відбувалося фінансування агентурних мереж в Україні.

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Він їм конче потрібен, це засіб впливу і відмивання грошей. Ось чому вони так за нього боролися,

– пояснив Буданов.

До речі, представник пресслужби ГУР Андрій Юсов казав, що медведчук взагалі не хотів, аби його обміняли. Мрія зрадника – це русский мір в Україні, а не переїзд у росію. Раніше медведчук вважав себе "намісником бога на землі", тому втрата вплину стала для нього серйозною травмою.

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