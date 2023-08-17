В сети появилось щемящее видео, как девочка радуется долгожданной встрече с мамой, защищающей Украину, пишет 24 Канал. Похоже, девочка знала, что встретится с мамой, потому заранее подготовилась.
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Теплая встреча мамы-военной с дочерью
В частности она встречала маму с букетом цветов. Как только мама увидела дочь, крепко ее обняла и вместе с ребенком упала на колени.
Семья после растаивания из-за войны долго обнималась и радовалась долгожданной встрече.
Долгожданная встреча дочери с мамой: смотрите видео
Эмоциональные встречи с самыми родными
- В июне выпускница одной из украинских школ дождалась возвращения отца с фронта. Когда девушка получила известие, что на выпускной пришел ее папа – она со всех ног побежала его встречать.
- Вскоре девушка опубликовала видео, где с папой на школьном дворе станцевала станцевала на выпускном. Она отметила, что мечтала об этом моменте, а также поблагодарила папу за все.
- Также в июне рэпер Yarmak с позиции приехал на день рождения 4-летней дочери и поделился трогательным видео.
- Кроме того, сеть тронуло видео, как девочку-гимнастку прямо на соревнованиях в ее день рождения поздравил отец. Мужчина, который служит в ВСУ, специально приехал, чтобы попасть на соревнования по художественной гимнастике, где находилась его дочь.
- Еще одно щемящее видео появилось в мае, когда папа приехал к маленькому сынку в день его рождения.